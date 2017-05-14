Сакура отцвела: расстанутся ли «Макларен» и «Хонда»?

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По ходу Гран-при Испании немецкие СМИ сообщили давно ожидаемую новость: пузырь под названием «Макларен» — «Хонда» лопнул. Ни одна из сторон немедленный разрыв или расставание в конце сезона (что более вероятно) не подтвердила. Однако и достоверных опровержений пока нет, а владельцев «Макларена» замечают в моторхоуме «Мерседеса».

В чём дело?

«Макларен» и «Хонда» провели вместе пять сезонов в конце 80-х — начале 90-х и взяли за это время четыре титула. В 2013-м в «Макларене» начался серьёзный кризис, и возвращение «Хонды» два года спустя было воспринято как спасение. Японский производитель пришёл с деньгами и серьёзными намерениями.

В итоге с 2015 года Фернандо Алонсо чудом привёз команде три пятых места, балансируя между первой десяткой и её пределами. В 2017-м от «Хонды» ждали революции, на деле же двигатели стали отказывать чаще, чем в прошлом году, а по скорости так и остались аутсайдерскими. И терпение «Макларена» на пределе.

И что теперь?

В Испании акционер «Макларена» Мансур Ойех и руководитель команды Зак Браун провели встречу с главой «Мерседеса» Тото Вольфом. Предмет их беседы широкой публике неизвестен, но сам факт ни одна из сторон не отрицает.

«Макларен» работал с «Мерседесом» с 1995 по 2014 год, взял три титула для пилотов и ни разу не опускался ниже пятого места в Кубке конструкторов. Всё изменилось в 2010 году, когда «Мерседес» завёл собственную команду. Из статуса партнёра «Макларен» перешёл в клиенты и не смог с этим смириться. Ко всему добавились несколько неудачных шасси и потеря Уокингом титульных спонсоров, а стало быть, денег — а за моторы теперь пришлось платить. Так стороны и расстались.

Сейчас у «Мерседеса» один из двух лучших моторов в чемпионате, а у «Макларена» критическое положение. Воссоединение выглядит логичным.

А что делать «Хонде»?

Несмотря на все неудачи, «Хонда» не намерена покидать Формулу-1. Японцы вложили много денег, но получили только антирекламу. Со следующего года клиентом «Хонды» станет «Заубер» — худшая команда пелотона. Швейцарцы давно мучились нехваткой средств и опустились на самое дно. В этом году они используют прошлогодние моторы «Феррари» и ещё ни разу не финишировали в одном круге с лидерами.

На словах «Заубер» должен был стать вторым полигоном «Хонды», что поможет собирать данные и активнее работать над двигателем. На деле же стороны могут стать эксклюзивными партнёрами. Поможет ли это кому-то из них — большой вопрос. Но репутационных потерь и для тех, и для других теперь будет минимум.

А есть другие варианты?

В апреле ФИА инициировала обсуждение помощи «Хонде» со стороны других производителей. В федерации недовольны слишком большим разрывом в качестве моторов и хотят выровнять ситуацию. Потенциальным консультантом (не более того) «Хонды» назвали «Мерседес».

Подтверждения помощи со стороны «Мерседеса» пока не было, к тому же против выступил один из основных клиентов Штутгарта — «Форс Индия».

Встреча представителей «Макларена» с Вольфом могла быть направлена на то, чтобы добиться от «Мерседеса» помощи. Сам Вольф ни подтверждать, ни опровергать возможное сотрудничество не стал, отделавшись уклончивыми фразами.

«Мерседес» может помочь?

В Штутгарте первыми наладили выпуск мощных и надёжных гибридных двигателей для Формулы-1, за счёт чего безальтернативно выиграли три чемпионата. Их моторы по-прежнему хороши.

По слухам, «Мерседес» уже помог «Феррари» перед прошлым сезоном. Никаких разрешений ФИА на это не было, и подтверждений ни от одной из сторон тоже не последовало. Однако дым без огня в Ф-1 бывает крайне редко.

«Мерседес» и «Макларен» — давние партнёры, провал одной из титульных команд бьёт по репутации Ф-1, ФИА просит… Причин у «Мерседеса» множество. Протест «Форс Индия» в таких условиях могут и не принять в расчёт — они всегда протестуют.

Как это скажется на Алонсо?

Главный актив «Макларена» — Фернандо Алонсо. Двукратный чемпион в ярости от постоянных провалов и готов начать переговоры с другими командами осенью. Если к тому времени Фернандо не получит гарантий успеха, он уйдёт.

Алонсо неоднократно сватали в «Мерседес». Если «Макларен» перейдёт на немецкие моторы, прогноз может сбыться.