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13 мая 2017, 20:35 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Квят: В квалификации я не вёл машину, она ехала сама по себе

Пилот «Торо Россо» Даниил Квят заявил, что машина абсолютно не слушалась его в квалификации Гран-при Испании Формулы-1.

Пилот <span class=error>Торо</span> <span class=error>Россо</span> Даниил <span class=error>Квят</span> заявил что машина абсолютно не слушалась его в квалификации <nobr>Гран-при </nobr>Испании Формулы-1. Увеличить
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«Что пошло нет так в квалификации? За исключением всего, ничего. Я терял время в поворотах там, где вообще было сложно себе это вообразить. Я не вёл сегодня машину, она ехала сама по себе. На третье тренировке, казалось, дела пошли немного лучше, а потом всё вернулось на уровень пятницы. С самого начала квалификации было ясно, что она будет нелёгкой. Машина не делает то, что я хочу. А когда машина не делает то, что я хочу, я не могу ей управлять», — приводит слова Квята Autosport.
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