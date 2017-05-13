Квят: В квалификации я не вёл машину, она ехала сама по себе

«Что пошло нет так в квалификации? За исключением всего, ничего. Я терял время в поворотах там, где вообще было сложно себе это вообразить. Я не вёл сегодня машину, она ехала сама по себе. На третье тренировке, казалось, дела пошли немного лучше, а потом всё вернулось на уровень пятницы. С самого начала квалификации было ясно, что она будет нелёгкой. Машина не делает то, что я хочу. А когда машина не делает то, что я хочу, я не могу ей управлять», — приводит слова Квята Autosport.

справка Что такое «24 часа Ле-Мана» и почему нужно обязательно смотреть эту гонку 17 июня на трассе "Сартэ" в окрестностях небольшого французского городка Ле Ман снова взревут моторы. 60 пилотов из 11 команд, среди которых есть и российская G-Drive Racing, начнут свой марафон, чтобы спустя ровно сутки определить победителя одной из самых престижных гонок в мире автоспорта.