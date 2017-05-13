В одном поуле от Сенны. Хэмилтон стартует в Гран-при Испании первым

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Льюис Хэмилтон завоевал третий поул в сезоне и начнёт Гран-при Испании на первой позиции. Для британца это 64-й поул в Формуле-1, и теперь одна-единственная победа в квалификации отделяет его от Айртона Сенны. «Мерседес» в этот уик-энд смотрелся немного сильнее «Скудерии», однако Себастьян Феттель под клетчатым флагом нарушил гегемонию «Серебряных стрел» и втащил свою «Феррари» на первый ряд стартовой решётки. На втором ряду напарники главных претендентов на титул — Валттери Боттас и Кими Райкконен. Пилоты «Ред Булл» вновь ничего не смогли поделать с грандами и заняли только третий ряд, а Фернандо Алонсо на глазах своих многочисленных фанатов совершил маленькое чудо и привёл «Макларен» на седьмую позицию.

Эти и другие итоги квалификации — в обзоре стартовой решётки Гран-при Испании Формулы-1.

Возвращение британца

В Бахрейне и Сочи Льюис Хэмилтон два раза подряд уступил Валттери Боттасу, а на Гран-при России британец выглядел как бледная тень самого себя. Но в Барселоне трёхкратный чемпион вновь нащупал свой ритм и уверенно переиграл соперников в каждом из трёх раундов квалификации. «Феррари», впрочем, было чем ответить гонщику «Мерседеса», Феттель почти на две десятых опередил Валттери Боттаса, но до времени Льюиса не хватило нескольких сотых секунды. Себ, вероятно, потерял их из-за ошибки в заключительной шикане. «Потенциально мы были на одну десятую впереди “Феррари”, но в действительности они оказались куда ближе», — рассказывает Льюис Хэмилтон.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BUCOKR5FKKB/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Your top 3 - #F1 #Formula1 #SpanishGP #Vettel #Bottas #Hamilton</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A post shared by FORMULA 1® (@f1) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-05-13T13:46:21+00:00">May 13, 2017 at 6:46am PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Валттери Боттас на этот раз стал только третьим, однако на фоне утренних проблем с мотором и переходом на старую версию силовой установки винить себя финну не в чем. В то же время от Кими Райкконена снова ждали большего, чем четвёртое место. В Сочи он едва не отобрал у Феттеля поул, в Барселоне был быстрейшим на утренней разминке, а в квалификации уже в четвёртый раз оказался медленнее напарника и обоих «Мерседесов».

«Ред Булл» вмешаться в борьбу лидеров ожидаемо не смог, и Ферстаппен с Риккардо остались на пятой и шестой позициях. Тем не менее обновления RB13 сработали, и теперь машина австрийцев не проигрывает лидерам целую пропасть, как это было на «Сочи Автодроме».

Борьба за победу, таким образом, развернётся между пилотами «Мерседеса» и «Феррари». На стороне «Серебряных стрел» преимущество в скорости, но многие пилоты жалуются на сложности с прогревом резины, и «Скудерия» может попытаться отыграться тактически. «Пирелли» по итогам пятничных свободных заездов предсказывала тактику двух пит-стопов.

Шоу одного испанца

К Фернандо Алонсо в этот уик-энд приковано повышенное внимание. И дело не только в том, что он — лучший испанский пилот всех времён. После обескураживающего схода на Гран-при России и очередной поломки двигателя в пятничных тренировках Алонсо демонстративно покинул трассу и заявил, что готов общаться с каждым, кто предоставит ему конкурентоспособную машину на следующий год.

А в субботу Алонсо неожиданно прорвался в третий сегмент квалификации и занял седьмое место. Впереди Фернандо — только три безусловных лидера пелотона. Испанец не только вновь подтвердил свою превосходную форму, но и продемонстрировал, что MCL32 — неплохая машина. Если у неё работает двигатель. «Результат превзошёл ожидания, но когда за тебя так болеют, это даёт тебе ещё пару десятых», — заявил двукратный чемпион мира.

В этом сезоне Фернандо ещё ни разу не добрался до финиша, но регулярно боролся в очковой зоне. Маловероятно, что «Макларен» внезапно поедет так, что Алонсо сможет сдерживать весь пелотон, кроме трёх команд-лидеров, однако в Барселоне традиционно трудно обгонять и у испанца есть реальный шанс набрать первые в сезоне очки.

Но не стоит забывать, что и соперники у Алонсо будут очень серьёзные — позади стартуют сразу три машины с моторами «Мерседес»: Серхио Переса, Фелипе Массы и Эстебана Окона. В трёх гонках из четырёх эта троица в полном составе набирала очки, так что «Макларену» тягаться с ними будет очень непросто. Особенно, если вновь откажет двигатель.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BUCKVOehgl3/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">#SpanishGP - Qualifying 1. HAM 2. VET 3. BOT 4. RAI 5. VER 6. RIC 7. ALO 8. PER 9. MAS 10. OCO ... P12 @carlosainz ... P20 @danydk1 #F1 #tororosso</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A post shared by Scuderia Toro Rosso (@officialtororosso) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-05-13T13:12:53+00:00">May 13, 2017 at 6:12am PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

«Хаас» и «Торо Россо» снова позади

«Хаас» и «Торо Россо» по-прежнему не могут найти скорость, позволившую им выйти в финал квалификации в Мельбурне, — третий этап подряд ни одной из этих команд нет в Q3. «Хаас» после очень сильной первой тренировки не может улучшить баланс, из-за чего Ромен Грожан дважды вылетел в квалификации.

Главная надежда команды теперь — Кевин Магнуссен. Датчанин, первым получивший новое днище, стартует 11-м. Шестой ряд с ним разделит Карлос Сайнс. «Торо Россо» вновь не хватает темпа, и выход испанца во второй сегмент уже можно считать удачей.

А вот 13-й результат Нико Хюлькенберга — одно из главных разочарований квалификации. «Рено» сильно смотрелась в пятницу, но в субботу скорость пропала. Так низко Хюлькенберг в этом году в квалификации ещё не опускался. Именно он в итоге разделит седьмой ряд стартового поля с Грожаном. На восьмой линии будут два «Заубера»: Паскаль Верляйн в третий раз в подряд опередил Маркуса Эрикссона.

Палмер, Квят и другие аутсайдеры

Очередное необъяснимое фиаско в квалификации потерпел Джолион Палмер. «Я не знаю, что произошло. Скорость просто исчезла, — разводит руками британец. — В пятницу всё было нормально, я быстро вкатился, но сегодня скорости не было». Уже четвёртый раз в пяти квалификациях Палмер вылетает в первом сегменте и ещё ни разу не смог опередить Хюлькенберга.

Столь же разгромным квалификационный счёт выглядит и в «Уильямсе» — Лэнс Стролл всухую проигрывает Фелипе Массе. К чести канадского дебютанта, до этого он трижды боролся во втором сегменте. В Барселоне, по словам Лэнса, он проехал неплохой круг, но у машины не было сцепления и на большее он рассчитывать не мог.

С далёкой 19-й позиции в гонке стартует Стоффель Вандорн. Первый полный сезон бельгийца в Формуле-1 пока оборачивается полной катастрофой — Вандорн пока единственный гонщик, ни разу в этом году не выходивший из первого сегмента. На фоне проблем «Хонды» сложно требовать от Стоффеля большего, однако Алонсо в такой же ситуации справляется на порядок лучше.

И наконец, последним в бой уйдёт Даниил Квят. Квалификация для россиянина превратилась в худший кошмар, в котором сам гонщик ничего поделать не мог. «Машина неуправляема, с ней точно что-то не так, — говорит россиянин. — Мы постараемся понять, почему у нас нет сцепления, посмотрим, что можно сделать с настройками, но не думаю, что ситуация кардинально улучшится».