В одном поуле от Сенны. Хэмилтон стартует в Гран-при Испании первым
Льюис Хэмилтон на несколько сотых опередил Себастьяна Феттеля и завоевал третий поул в сезоне. Даниил Квят стартует в Испании последним.
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Льюис Хэмилтон завоевал третий поул в сезоне и начнёт
Эти и другие итоги квалификации — в обзоре стартовой решётки
Возвращение британца
В Бахрейне и Сочи Льюис Хэмилтон два раза подряд уступил Валттери Боттасу, а на
Валттери Боттас на этот раз стал только третьим, однако на фоне утренних проблем с мотором и переходом на старую версию силовой установки винить себя финну не в чем. В то же время от Кими Райкконена снова ждали большего, чем четвёртое место. В Сочи он едва не отобрал у Феттеля поул, в Барселоне был быстрейшим на утренней разминке, а в квалификации уже в четвёртый раз оказался медленнее напарника и обоих «Мерседесов».
«Ред Булл» вмешаться в борьбу лидеров ожидаемо не смог, и Ферстаппен с Риккардо остались на пятой и шестой позициях. Тем не менее обновления RB13 сработали, и теперь машина австрийцев не проигрывает лидерам целую пропасть, как это было на «Сочи Автодроме».
Борьба за победу, таким образом, развернётся между пилотами «Мерседеса» и «Феррари». На стороне «Серебряных стрел» преимущество в скорости, но многие пилоты жалуются на сложности с прогревом резины, и «Скудерия» может попытаться отыграться тактически. «Пирелли» по итогам пятничных свободных заездов предсказывала тактику двух
Шоу одного испанца
К Фернандо Алонсо в этот
А в субботу Алонсо неожиданно прорвался в третий сегмент квалификации и занял седьмое место. Впереди Фернандо — только три безусловных лидера пелотона. Испанец не только вновь подтвердил свою превосходную форму, но и продемонстрировал, что MCL32 — неплохая машина. Если у неё работает двигатель. «Результат превзошёл ожидания, но когда за тебя так болеют, это даёт тебе ещё пару десятых», — заявил двукратный чемпион мира.
В этом сезоне Фернандо ещё ни разу не добрался до финиша, но регулярно боролся в очковой зоне. Маловероятно, что «Макларен» внезапно поедет так, что Алонсо сможет сдерживать весь пелотон, кроме трёх
Но не стоит забывать, что и соперники у Алонсо будут очень серьёзные — позади стартуют сразу три машины с моторами «Мерседес»: Серхио Переса, Фелипе Массы и Эстебана Окона. В трёх гонках из четырёх эта троица в полном составе набирала очки, так что «Макларену» тягаться с ними будет очень непросто. Особенно, если вновь откажет двигатель.
«Хаас» и «Торо Россо» снова позади
«Хаас» и «Торо Россо»
Главная надежда команды теперь — Кевин Магнуссен. Датчанин, первым получивший новое днище, стартует 11-м. Шестой ряд с ним разделит Карлос Сайнс. «Торо Россо» вновь не хватает темпа, и выход испанца во второй сегмент уже можно считать удачей.
А вот 13-й результат Нико Хюлькенберга — одно из главных разочарований квалификации. «Рено» сильно смотрелась в пятницу, но в субботу скорость пропала. Так низко Хюлькенберг в этом году в квалификации ещё не опускался. Именно он в итоге разделит седьмой ряд стартового поля с Грожаном. На восьмой линии будут два «Заубера»: Паскаль Верляйн в третий раз в подряд опередил Маркуса Эрикссона.
Палмер, Квят и другие аутсайдеры
Очередное необъяснимое фиаско в квалификации потерпел Джолион Палмер. «Я не знаю, что произошло. Скорость просто исчезла, — разводит руками британец. — В пятницу всё было нормально, я быстро вкатился, но сегодня скорости не было». Уже четвёртый раз в пяти квалификациях Палмер вылетает в первом сегменте и ещё ни разу не смог опередить Хюлькенберга.
Столь же разгромным квалификационный счёт выглядит и в «Уильямсе» — Лэнс Стролл всухую проигрывает Фелипе Массе. К чести канадского дебютанта, до этого он трижды боролся во втором сегменте. В Барселоне, по словам Лэнса, он проехал неплохой круг, но у машины не было сцепления и на большее он рассчитывать не мог.
С далёкой 19-й позиции в гонке стартует Стоффель Вандорн. Первый полный сезон бельгийца в Формуле-1 пока оборачивается полной катастрофой — Вандорн пока единственный гонщик, ни разу в этом году не выходивший из первого сегмента. На фоне проблем «Хонды» сложно требовать от Стоффеля большего, однако Алонсо в такой же ситуации справляется на порядок лучше.
И наконец, последним в бой уйдёт Даниил Квят. Квалификация для россиянина превратилась в худший кошмар, в котором сам гонщик ничего поделать не мог. «Машина неуправляема, с ней точно
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