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13 мая 2017, 14:47 | Авто/мото: Формула-1 | Спорт-Экспресс

На болиде Феттеля сменили двигатель перед квалификацией «Гран-при Испании»

«Феррари» заменила двигатель на болиде Себастьяна Феттеля перед квалификацией «Гран-при Испании», сообщает Sky Sports.

<span class=error>Феррари</span> заменила двигатель на болиде Себастьяна <span class=error>Феттеля</span> перед квалификацией Гран-при Испании. Увеличить
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Инженеры обнаружили утечку воды в системах силовой установки, а так как времени остается слишком мало на выяснение причин неполадки, пришлось просто заменить двигатель. Квалификация начнется в 15.00 по московскому времени.
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