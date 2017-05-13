На болиде Феттеля сменили двигатель перед квалификацией «Гран-при Испании»
«Феррари» заменила двигатель на болиде Себастьяна Феттеля перед квалификацией «Гран-при Испании», сообщает Sky Sports.
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Видимо, что-то случилось...
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Инженеры обнаружили утечку воды в системах силовой установки, а так как времени остается слишком мало на выяснение причин неполадки, пришлось просто заменить двигатель. Квалификация начнется в 15.00 по московскому времени.
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