На болиде Феттеля сменили двигатель перед квалификацией «Гран-при Испании»

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Инженеры обнаружили утечку воды в системах силовой установки, а так как времени остается слишком мало на выяснение причин неполадки, пришлось просто заменить двигатель. Квалификация начнется в 15.00 по московскому времени.