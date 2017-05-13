Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/formula1/29729197/
13 мая 2017, 14:03 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Грожан: Хэмилтон, Райкконен и Сироткин не вступили в Ассоциацию пилотов

Глава Ассоциации пилотов Формулы-1 (GPDA) Ромен Грожан раскритиковал гонщиков, которые в ней не состоят.

Глава Ассоциации пилотов Формулы-1 (<span class=error>GPDA</span>) <span class=error>Ромен</span> <span class=error>Грожан</span> раскритиковал гонщиков которые в ней не состоят. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Формула-1 меняется, и мы, пилоты, могли бы достичь большего, будь все 20 человек едины. Нормально иметь разные мнения, но мы должны объединить наш спорт. Мы все хотим большего от Liberty и могли бы работать лучше, говори мы единым голосом.

Я могу точно назвать тех, кто не с нами: Хэмилтон, Боттас, Ферстаппен, Стролл, Масса, Верляйн, Сироткин, Селис, Райкконен, Хюлькенберг и ди Реста, — цитирует француза Speed Week.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Формулы-1

Еще 7 новостей  Все новости
7 мая

Модель и косплеер. Одна из самых горячих девушек Канады

Роналду за 4,5 часа работы с компанией из Саудовской Аравии заплатили баснословную сумму

«Спартак» оштрафован за скандальный баннер про «Зенит». Фото