Грожан: Хэмилтон, Райкконен и Сироткин не вступили в Ассоциацию пилотов
Глава Ассоциации пилотов Формулы-1 (GPDA) Ромен Грожан раскритиковал гонщиков, которые в ней не состоят.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Формула-1 меняется, и мы, пилоты, могли бы достичь большего, будь все 20 человек едины. Нормально иметь разные мнения, но мы должны объединить наш спорт. Мы все хотим большего от Liberty и могли бы работать лучше, говори мы единым голосом.
Я могу точно назвать тех, кто не с нами: Хэмилтон, Боттас, Ферстаппен, Стролл, Масса, Верляйн, Сироткин, Селис, Райкконен, Хюлькенберг и ди Реста, — цитирует француза Speed Week.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter