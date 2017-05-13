Райкконен стал лучшим в третьей практике на Гран-при Испании «Ф-1», Квят — 15-й
МОСКВА, 13 мая —
Р-Спорт. Финский пилот «Феррари» Кими Райкконен показал лучшее время в третьей сессии свободных заездов на пятом этапе чемпионата «Формулы-1» Гран-при Испании.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
В субботу на трассе в Барселоне Райкконен проехал один из своих кругов за 1 минуту 20,214 секунды. Вторым стал еще один гонщик «Феррари» Себастьян Феттель (+0,242). Тройку замкнул Льюис Хэмилтон (+0,381) из «Мерседеса».
Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят (+2,177) показал 15-е время, уступив своему партнеру по команде испанцу Карлосу
Квалификация
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter