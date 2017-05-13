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В субботу на трассе в Барселоне Райкконен проехал один из своих кругов за 1 минуту 20,214 секунды. Вторым стал еще один гонщик «Феррари» Себастьян Феттель (+0,242). Тройку замкнул Льюис Хэмилтон (+0,381) из «Мерседеса».

Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят (+2,177) показал 15-е время, уступив своему партнеру по команде испанцу Карлосу Сайнсу-младшему (+1,621), который расположился на девятой строчке.

Квалификация Гран-при Испании пройдет в субботу и начнется в 15:00 по московскому времени. Старт гонки запланирован на аналогичное время в воскресенье.