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13 мая 2017, 13:42 | Авто/мото: Формула-1 | Р-Спорт

Райкконен стал лучшим в третьей практике на Гран-при Испании «Ф-1», Квят — 15-й

МОСКВА, 13 мая — Р-Спорт. Финский пилот «Феррари» Кими Райкконен показал лучшее время в третьей сессии свободных заездов на пятом этапе чемпионата «Формулы-1» Гран-при Испании.

Финский пилот <span class=error>Феррари</span> <span class=error>Кими</span> Райкконен показал лучшее время в третьей сессии свободных заездов на пятом этапе чемпионата Формулы-1 <nobr>Гран-при </nobr>Испании. Увеличить
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В субботу на трассе в Барселоне Райкконен проехал один из своих кругов за 1 минуту 20,214 секунды. Вторым стал еще один гонщик «Феррари» Себастьян Феттель (+0,242). Тройку замкнул Льюис Хэмилтон (+0,381) из «Мерседеса».

Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят (+2,177) показал 15-е время, уступив своему партнеру по команде испанцу Карлосу Сайнсу-младшему (+1,621), который расположился на девятой строчке.

Квалификация Гран-при Испании пройдет в субботу и начнется в 15:00 по московскому времени. Старт гонки запланирован на аналогичное время в воскресенье.
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