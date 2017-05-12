Квят заявил, что его не устраивает поведение болида «Торо Россо» на Гран-при Испании
МОСКВА, 12 мая —
Р-Спорт. Пилот команды «Формулы-1» «Торо Россо» Даниил Квят после тренировочного дня на Гран-при Испании заявил, что его не устраивает поведение болида.
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Квят в пятницу на автодроме «Барселона-Каталунья» стал 15-м в первой свободной практике и 18-м во второй.
«У машины проблемы с поведением на данный момент. Нужно быть терпеливым и попытаться улучшить машину сегодня вечером, чтобы она подходила мне лучше. Сейчас она не подходит к моему стилю пилотажа», — сказал Квят, которого цитирует
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