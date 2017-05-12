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12 мая 2017, 20:44 | Авто/мото: Формула-1 | Р-Спорт

Квят заявил, что его не устраивает поведение болида «Торо Россо» на Гран-при Испании

МОСКВА, 12 мая — Р-Спорт. Пилот команды «Формулы-1» «Торо Россо» Даниил Квят после тренировочного дня на Гран-при Испании заявил, что его не устраивает поведение болида.

Пилот команды Формулы-1 <span class=error>Торо</span> <span class=error>Россо</span> Даниил <span class=error>Квят</span> после тренировочного дня на <nobr>Гран-при </nobr>Испании заявил что его не устраивает поведение болида. Увеличить
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Квят в пятницу на автодроме «Барселона-Каталунья» стал 15-м в первой свободной практике и 18-м во второй.

«У машины проблемы с поведением на данный момент. Нужно быть терпеливым и попытаться улучшить машину сегодня вечером, чтобы она подходила мне лучше. Сейчас она не подходит к моему стилю пилотажа», — сказал Квят, которого цитирует nextgen-auto.com.

В субботу на Гран-при Испании пройдут третья практика и квалификация, а гонка состоится в воскресенье.
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