Квят заявил, что его не устраивает поведение болида «Торо Россо» на Гран-при Испании

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Квят в пятницу на автодроме «Барселона-Каталунья» стал 15-м в первой свободной практике и 18-м во второй.

«У машины проблемы с поведением на данный момент. Нужно быть терпеливым и попытаться улучшить машину сегодня вечером, чтобы она подходила мне лучше. Сейчас она не подходит к моему стилю пилотажа», — сказал Квят, которого цитирует nextgen-auto. com.

В субботу на Гран-при Испании пройдут третья практика и квалификация, а гонка состоится в воскресенье.