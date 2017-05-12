Хэмилтон: Начало уик-энда в Испании выдалось лучше, чем в Сочи

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«Команда проделала отличную работу по установке новых деталей, и машина работает именно так, как мы ожидали. Начало уик-энда выдалось лучше, чем в Сочи, и я этому рад. Нам нужно просто опустить голову и упорно работать. Мы хотим быть первыми», — приводит слова Хэмилтона Motor Week.