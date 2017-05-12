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12 мая 2017, 19:11 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Хэмилтон: Начало уик-энда в Испании выдалось лучше, чем в Сочи

Пилот Формулы-1 Льюис Хэмилтон, выступающий в составе «Мерседеса», прокомментировал итоги первых двух свободных практик Гран-при Испании, на каждой из которых он показал лучшее время, а его напарник Валттери Боттас — второе.

Пилот Формулы-1 <span class=error>Льюис</span> Хэмилтон выступающий в составе Мерседеса прокомментировал итоги первых двух свободных практик <nobr>Гран-при </nobr>Испании на каждой из которых он показал лучшее время а его напарник <span class=error>Валттери</span> <span class=error>Боттас</span> — второе. Увеличить
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«Команда проделала отличную работу по установке новых деталей, и машина работает именно так, как мы ожидали. Начало уик-энда выдалось лучше, чем в Сочи, и я этому рад. Нам нужно просто опустить голову и упорно работать. Мы хотим быть первыми», — приводит слова Хэмилтона Motor Week.
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