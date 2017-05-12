Хэмилтон: Начало уик-энда в Испании выдалось лучше, чем в Сочи
Пилот Формулы-1 Льюис Хэмилтон, выступающий в составе «Мерседеса», прокомментировал итоги первых двух свободных практик
Гран-при Испании, на каждой из которых он показал лучшее время, а его напарник Валттери Боттас — второе.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Команда проделала отличную работу по установке новых деталей, и машина работает именно так, как мы ожидали. Начало
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter