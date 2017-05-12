«Мерседес» или «Феррари»? Как изменилась расстановка сил в Формуле-1
К старту европейской фазы сезона команды Формулы-1 обновили свои машины. Изменилась ли в связи с этим расстановка сил в пелотоне?
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«Мерседес» нашёл преимущество
Доработки «Мерседеса», благодаря которым W08 получила новый обтекатель и сбросила несколько килограмм, похоже, дают плоды. Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас в обеих сессиях тренировок заняли первое и второе места, в то время как гонщики «Феррари» оставались третьим и четвёртым. При этом с утра отрыв «Серебряных стрел» составлял почти секунду, но после обеда «Скудерия» подтянулась, и теперь двух лидеров разделяют три десятых. Отрыв не гигантский, но он есть.
Помимо отставания от «Мерседеса» у «Феррари» возникли и другие проблемы — в первой тренировке Себастьян Феттель в одном из эпизодов остановился на
Зато прошедшими тренировками остались довольны в «Ред Булл». Макс Ферстаппен и Даниэль Риккардо весь день держались в первой шестёрке, а отставание от лидеров сократилось до
Итак, если в первых гонках речь шла о плотном сражении «Мерседеса» и «Феррари», то в Барселоне у «Серебряных стрел», похоже, появилось небольшое преимущество. В то же время сама «Скудерия» рискует оказаться под прессингом «Ред Булл», действующих победителей
«Рено» крепчает, «Торо Россо» отстаёт
На седьмой и восьмой позициях день закончили Нико Хюлькенберг и Джолион Палмер, так что по чистой скорости на одном быстром круге «Рено» пока держится впереди средней группы. О том, что c новой машиной французы добились большого прогресса, стало ясно уже в первых гонках, но реализовать квалификационный темп в гонке не удавалось
Неплохих результатов в Испании добился «Уильямс»: Фелипе Масса закончил день на девятой позиции. Учитывая, что британская команда традиционно прибавляет в субботу, можно быть уверенным, что FW40 вновь будет бороться за выход в финальный сегмент. Одной или двумя машинами — большой вопрос, поскольку Лэнс Стролл весь день жаловался на нехватку сцепления и проблемы с прогревом тормозов.
А вот «Торо Россо» и «Хаасу» продемонстрировать хоть
«Хаас» в первой тренировке удивил седьмым и восьмым временами, но после обеда скорость машин заметно упала: Ромен Грожан занял только 11-ю строчку, а Кевин Магнуссен остался 15-м. Датчанин тестировал шасси с новым днищем — «Даллара» успела подготовить лишь один экземпляр, но пока заметной прибавки в скорости оно не даёт.
Наконец, «Форс Индия» начала
Теннис вместо гонок
Подводя итоги пятничных заездов, нельзя не обратить внимание на очередные проблемы «Хонды». На этот раз японский движок вышел из строя после двух поворотов — жертвой силовой установки вновь стал Фернандо Алонсо. Испанец, вынужденный слишком рано завершить первую тренировку, не стал дожидаться клетчатого флага и отправился играть в теннис со своим физиотерапевтом. «Этот поступок говорит о происходящем красноречивее слов, — считает
В перерыве механики «Макларена» поменяли на автомобиле мотор, и во второй сессии Алонсо вернулся на трассу, но в общей сложности проехал лишь 20 кругов и занял последнее место в протоколах. Результат Алонсо почти полсекунды уступает Паскалю Верляйну, расположившемуся 19-м.
Испанский
Гонки Формулы-1 на трассе под Барселоной далеко не всегда радуют болельщиков яркой напряжённой борьбой, хотя и здесь бывают выдающиеся заезды, запоминающиеся фанатам надолго. Тем не менее
Как заявил Ники Лауда, в этот
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