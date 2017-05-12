«Мерседес» или «Феррари»? Как изменилась расстановка сил в Формуле-1

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Гран-при Испании в Барселоне многие специалисты называют вторым стартом сезона — сюда команды привезли первые комплексные пакеты обновлений машин. Так, у «Мерседеса» появился совершенно новый носовой обтекатель, в «Ред Булл» переработали аэродинамическое оперение, а «Рено» вслед за передним антикрылом переделала и заднее. Повлияли ли эти апгрейды на расстановку сил в пелотоне?

«Мерседес» нашёл преимущество

Доработки «Мерседеса», благодаря которым W08 получила новый обтекатель и сбросила несколько килограмм, похоже, дают плоды. Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас в обеих сессиях тренировок заняли первое и второе места, в то время как гонщики «Феррари» оставались третьим и четвёртым. При этом с утра отрыв «Серебряных стрел» составлял почти секунду, но после обеда «Скудерия» подтянулась, и теперь двух лидеров разделяют три десятых. Отрыв не гигантский, но он есть.

Помимо отставания от «Мерседеса» у «Феррари» возникли и другие проблемы — в первой тренировке Себастьян Феттель в одном из эпизодов остановился на пит-лейне из-за сбоя коробки передач. Кроме того, Себ, которого Хэмилтон и Масса считают однозначным лидером команды, оба раза был медленнее напарника. Разница между Райкконеном и Феттелем не превышала полутора десятых секунды, а потому вряд ли речь идёт о каких-то системных проблемах на машине немца. «Я не очень доволен ощущениями от машины, но чувствую, что она быстра, — сказал Себ. — Это вопрос баланса».

Зато прошедшими тренировками остались довольны в «Ред Булл». Макс Ферстаппен и Даниэль Риккардо весь день держались в первой шестёрке, а отставание от лидеров сократилось до шести-семи десятых — явный прогресс по сравнению с довольно слабым Гран-при России. «Мы сделали большой шаг вперёд, но впереди по-прежнему много работы — и с шасси, и с мотором, — сказал Ферстаппен. — Мы приблизились к “Феррари”, но “Мерседес”, мне кажется, по-прежнему впереди».

Итак, если в первых гонках речь шла о плотном сражении «Мерседеса» и «Феррари», то в Барселоне у «Серебряных стрел», похоже, появилось небольшое преимущество. В то же время сама «Скудерия» рискует оказаться под прессингом «Ред Булл», действующих победителей Гран-при Испании. После анализа собранных данных расстановка сил в голове пелотона вновь может измениться, но «Мерседес», похоже, лучше соперников справился с домашним заданием. Будет ли этого достаточно, чтобы вернуть команде звание главной силы в Формуле-1?

«Рено» крепчает, «Торо Россо» отстаёт

На седьмой и восьмой позициях день закончили Нико Хюлькенберг и Джолион Палмер, так что по чистой скорости на одном быстром круге «Рено» пока держится впереди средней группы. О том, что c новой машиной французы добились большого прогресса, стало ясно уже в первых гонках, но реализовать квалификационный темп в гонке не удавалось из-за поведения машины и износа резины. В Сочи у команды появилось новое переднее антикрыло, и Хюлькенберг тут же принёс команде лучший результат в сезоне — восьмое место. Если новое заднее антикрыло поможет сделать ещё один шаг вперёд, «Рено» станет грозной силой, с которой придётся считаться всем.

Неплохих результатов в Испании добился «Уильямс»: Фелипе Масса закончил день на девятой позиции. Учитывая, что британская команда традиционно прибавляет в субботу, можно быть уверенным, что FW40 вновь будет бороться за выход в финальный сегмент. Одной или двумя машинами — большой вопрос, поскольку Лэнс Стролл весь день жаловался на нехватку сцепления и проблемы с прогревом тормозов.

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А вот «Торо Россо» и «Хаасу» продемонстрировать хоть какой-то прогресс пока не удалось. Карлос Сайнс замкнул десятку быстрейших, но лучшему представителю «Рено» уступил почти шесть десятых секунды. Ещё хуже дела у Даниила Квята — лишь 18-е время по итогам дня. Правда, во второй практике россиянину помешали механические проблемы, помешавшие проехать быстрый круг.

«Хаас» в первой тренировке удивил седьмым и восьмым временами, но после обеда скорость машин заметно упала: Ромен Грожан занял только 11-ю строчку, а Кевин Магнуссен остался 15-м. Датчанин тестировал шасси с новым днищем — «Даллара» успела подготовить лишь один экземпляр, но пока заметной прибавки в скорости оно не даёт.

Наконец, «Форс Индия» начала уик-энд откровенно слабо. Эстебан Окон, проиграв лидерам 1,7 секунды, занял 12-е место, а Серхио Перес расположился двумя строчками ниже. «Мы всё ещё изучаем эти машины, — говорит Чеко. — У нас здесь нет каких-то сенсационных обновлений, но, надеюсь, подготовленные новинки помогут решить проблемы, с которыми мы сталкивались ранее».

Теннис вместо гонок

Подводя итоги пятничных заездов, нельзя не обратить внимание на очередные проблемы «Хонды». На этот раз японский движок вышел из строя после двух поворотов — жертвой силовой установки вновь стал Фернандо Алонсо. Испанец, вынужденный слишком рано завершить первую тренировку, не стал дожидаться клетчатого флага и отправился играть в теннис со своим физиотерапевтом. «Этот поступок говорит о происходящем красноречивее слов, — считает экс-пилот “Королевских гонок” и комментатор британского телевидения Мартин Брандл. — Своим поведением Фернандо говорит, что не хочет иметь ко всему этому отношения».

В перерыве механики «Макларена» поменяли на автомобиле мотор, и во второй сессии Алонсо вернулся на трассу, но в общей сложности проехал лишь 20 кругов и занял последнее место в протоколах. Результат Алонсо почти полсекунды уступает Паскалю Верляйну, расположившемуся 19-м.

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Испанский статус-кво

Гонки Формулы-1 на трассе под Барселоной далеко не всегда радуют болельщиков яркой напряжённой борьбой, хотя и здесь бывают выдающиеся заезды, запоминающиеся фанатам надолго. Тем не менее Гран-при Испании традиционно привлекает огромное внимание экспертов, поскольку является одним из лучших индикаторов распределения сил в Формуле-1 — если машина хороша в Барселоне, она будет хороша везде.

Как заявил Ники Лауда, в этот уик-энд сезон фактически начинается заново, поскольку болиды, что выйдут на старт в это воскресенье, уже очень сильно отличаются от тех, которые гонялись здесь на предсезонных тестах. Так что совсем скоро мы узнаем, кому удалось сделать наибольший шаг вперёд за прошедшие два месяца.