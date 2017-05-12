Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/formula1/29724134/
12 мая 2017, 19:13 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

«Мерседес» или «Феррари»? Как изменилась расстановка сил в Формуле-1

К старту европейской фазы сезона команды Формулы-1 обновили свои машины. Изменилась ли в связи с этим расстановка сил в пелотоне?

<nobr>Гран-при </nobr>Испании в Барселоне многие специалисты называют вторым стартом сезона — сюда команды привезли первые комплексные пакеты обновлений машин. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Гран-при Испании в Барселоне многие специалисты называют вторым стартом сезона — сюда команды привезли первые комплексные пакеты обновлений машин. Так, у «Мерседеса» появился совершенно новый носовой обтекатель, в «Ред Булл» переработали аэродинамическое оперение, а «Рено» вслед за передним антикрылом переделала и заднее. Повлияли ли эти апгрейды на расстановку сил в пелотоне?

«Мерседес» нашёл преимущество

Доработки «Мерседеса», благодаря которым W08 получила новый обтекатель и сбросила несколько килограмм, похоже, дают плоды. Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас в обеих сессиях тренировок заняли первое и второе места, в то время как гонщики «Феррари» оставались третьим и четвёртым. При этом с утра отрыв «Серебряных стрел» составлял почти секунду, но после обеда «Скудерия» подтянулась, и теперь двух лидеров разделяют три десятых. Отрыв не гигантский, но он есть.

Помимо отставания от «Мерседеса» у «Феррари» возникли и другие проблемы — в первой тренировке Себастьян Феттель в одном из эпизодов остановился на пит-лейне из-за сбоя коробки передач. Кроме того, Себ, которого Хэмилтон и Масса считают однозначным лидером команды, оба раза был медленнее напарника. Разница между Райкконеном и Феттелем не превышала полутора десятых секунды, а потому вряд ли речь идёт о каких-то системных проблемах на машине немца. «Я не очень доволен ощущениями от машины, но чувствую, что она быстра, — сказал Себ. — Это вопрос баланса».

Зато прошедшими тренировками остались довольны в «Ред Булл». Макс Ферстаппен и Даниэль Риккардо весь день держались в первой шестёрке, а отставание от лидеров сократилось до шести-семи десятых — явный прогресс по сравнению с довольно слабым Гран-при России. «Мы сделали большой шаг вперёд, но впереди по-прежнему много работы — и с шасси, и с мотором, — сказал Ферстаппен. — Мы приблизились к “Феррари”, но “Мерседес”, мне кажется, по-прежнему впереди».

Итак, если в первых гонках речь шла о плотном сражении «Мерседеса» и «Феррари», то в Барселоне у «Серебряных стрел», похоже, появилось небольшое преимущество. В то же время сама «Скудерия» рискует оказаться под прессингом «Ред Булл», действующих победителей Гран-при Испании. После анализа собранных данных расстановка сил в голове пелотона вновь может измениться, но «Мерседес», похоже, лучше соперников справился с домашним заданием. Будет ли этого достаточно, чтобы вернуть команде звание главной силы в Формуле-1?

«Рено» крепчает, «Торо Россо» отстаёт

На седьмой и восьмой позициях день закончили Нико Хюлькенберг и Джолион Палмер, так что по чистой скорости на одном быстром круге «Рено» пока держится впереди средней группы. О том, что c новой машиной французы добились большого прогресса, стало ясно уже в первых гонках, но реализовать квалификационный темп в гонке не удавалось из-за поведения машины и износа резины. В Сочи у команды появилось новое переднее антикрыло, и Хюлькенберг тут же принёс команде лучший результат в сезоне — восьмое место. Если новое заднее антикрыло поможет сделать ещё один шаг вперёд, «Рено» станет грозной силой, с которой придётся считаться всем.

Неплохих результатов в Испании добился «Уильямс»: Фелипе Масса закончил день на девятой позиции. Учитывая, что британская команда традиционно прибавляет в субботу, можно быть уверенным, что FW40 вновь будет бороться за выход в финальный сегмент. Одной или двумя машинами — большой вопрос, поскольку Лэнс Стролл весь день жаловался на нехватку сцепления и проблемы с прогревом тормозов.

А вот «Торо Россо» и «Хаасу» продемонстрировать хоть какой-то прогресс пока не удалось. Карлос Сайнс замкнул десятку быстрейших, но лучшему представителю «Рено» уступил почти шесть десятых секунды. Ещё хуже дела у Даниила Квята — лишь 18-е время по итогам дня. Правда, во второй практике россиянину помешали механические проблемы, помешавшие проехать быстрый круг.

«Хаас» в первой тренировке удивил седьмым и восьмым временами, но после обеда скорость машин заметно упала: Ромен Грожан занял только 11-ю строчку, а Кевин Магнуссен остался 15-м. Датчанин тестировал шасси с новым днищем — «Даллара» успела подготовить лишь один экземпляр, но пока заметной прибавки в скорости оно не даёт.

Наконец, «Форс Индия» начала уик-энд откровенно слабо. Эстебан Окон, проиграв лидерам 1,7 секунды, занял 12-е место, а Серхио Перес расположился двумя строчками ниже. «Мы всё ещё изучаем эти машины, — говорит Чеко. — У нас здесь нет каких-то сенсационных обновлений, но, надеюсь, подготовленные новинки помогут решить проблемы, с которыми мы сталкивались ранее».

Теннис вместо гонок

Подводя итоги пятничных заездов, нельзя не обратить внимание на очередные проблемы «Хонды». На этот раз японский движок вышел из строя после двух поворотов — жертвой силовой установки вновь стал Фернандо Алонсо. Испанец, вынужденный слишком рано завершить первую тренировку, не стал дожидаться клетчатого флага и отправился играть в теннис со своим физиотерапевтом. «Этот поступок говорит о происходящем красноречивее слов, — считает экс-пилот “Королевских гонок” и комментатор британского телевидения Мартин Брандл. — Своим поведением Фернандо говорит, что не хочет иметь ко всему этому отношения».

В перерыве механики «Макларена» поменяли на автомобиле мотор, и во второй сессии Алонсо вернулся на трассу, но в общей сложности проехал лишь 20 кругов и занял последнее место в протоколах. Результат Алонсо почти полсекунды уступает Паскалю Верляйну, расположившемуся 19-м.

Испанский статус-кво

Гонки Формулы-1 на трассе под Барселоной далеко не всегда радуют болельщиков яркой напряжённой борьбой, хотя и здесь бывают выдающиеся заезды, запоминающиеся фанатам надолго. Тем не менее Гран-при Испании традиционно привлекает огромное внимание экспертов, поскольку является одним из лучших индикаторов распределения сил в Формуле-1 — если машина хороша в Барселоне, она будет хороша везде.

Как заявил Ники Лауда, в этот уик-энд сезон фактически начинается заново, поскольку болиды, что выйдут на старт в это воскресенье, уже очень сильно отличаются от тех, которые гонялись здесь на предсезонных тестах. Так что совсем скоро мы узнаем, кому удалось сделать наибольший шаг вперёд за прошедшие два месяца.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Формулы-1

Хэмилтон: Начало уик-энда в Испании выдалось лучше, чем в Сочи

Хэмилтон: Начало уик-энда в Испании выдалось лучше, чем в Сочи

Пилот Формулы-1 Льюис Хэмилтон, выступающий в составе «Мерседеса», прокомментировал итоги первых двух свободных практик Гран-при Испании, на каждой из которых он показал лучшее время, а его напарник Валттери Боттас — второе.
Еще 7 новостей  Все новости
7 мая

Модель и косплеер. Одна из самых горячих девушек Канады

Роналду за 4,5 часа работы с компанией из Саудовской Аравии заплатили баснословную сумму

«Спартак» оштрафован за скандальный баннер про «Зенит». Фото