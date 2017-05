«Мерседес» или «Феррари»? Как изменилась расстановка сил в Формуле-1

#SpanishGP - Free Practice 2 1 HAM - 2 BOT - 3 RAI - 4 VET - 5 VER - 6 RIC - 7 HUL - 8 PAL - 9 MAS - P10 @carlosainz ... P18 @danydk1 #F1 #tororosso

A post shared by Scuderia Toro Rosso (@officialtororosso) on May 12, 2017 at 7:25am PDT