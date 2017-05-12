Хэмилтон был лучшим во второй практике «Гран-при Испании», Квят — 18-й
Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон показал лучший результат во второй практике «Гран-при Испании» — 1.20,802.
Всего 0,09 секунды британцу уступил его партнер по команде Валттери Боттас. Далее расположились Кими Райкконен и Себастьян Феттель на «Феррари», Макс Ферстаппен и Даниэль Риккьярдо на «Ред Буллах» и Нико Хюлькенберг и Джолион Палмер на «Рено».
Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят показал 18-й результат, а его партнер по команде Карлос Сайнс был 10-м.
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