Всего 0,09 секунды британцу уступил его партнер по команде Валттери Боттас. Далее расположились Кими Райкконен и Себастьян Феттель на «Феррари», Макс Ферстаппен и Даниэль Риккьярдо на «Ред Буллах» и Нико Хюлькенберг и Джолион Палмер на «Рено».

Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят показал 18-й результат, а его партнер по команде Карлос Сайнс был 10-м.