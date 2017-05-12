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12 мая 2017, 15:22 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Сироткин досрочно завершил пятничную тренировку из-за протечки в двигателе

Пилот программы SMP Racing Сергей Сироткин, который является резервистом «Рено», прокомментировал пятничную тренировку Гран-при Испании Формулы-1, по итогам которой показал 19-е время за рулём болида команды из Энстоуна. В ходе сессии россиянину удалось проехать 10 кругов, после чего ему пришлось вернуться в боксы из-за проблем с мотором.

Пилот программы SMP Racing Сергей <span class=error>Сироткин</span> который является резервистом Рено прокомментировал пятничную тренировку <nobr>Гран-при </nobr>Испании Формулы-1 по итогам которой показал 19-е время за рулём болида команды из Энстоуна. Увеличить
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«Сегодня удалось проехать, конечно, больше, чем в Сочи, но этому не стоит радоваться. Проблема оказалась достаточно серьёзная — протечка в двигателе. Сейчас команда разбирается с этим, и мы продолжаем работать дальше», — приводит слова Сироткина пресс-служба SMP Racing.
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