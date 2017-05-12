Сироткин досрочно завершил пятничную тренировку из-за протечки в двигателе

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«Сегодня удалось проехать, конечно, больше, чем в Сочи, но этому не стоит радоваться. Проблема оказалась достаточно серьёзная — протечка в двигателе. Сейчас команда разбирается с этим, и мы продолжаем работать дальше», — приводит слова Сироткина пресс-служба SMP Racing.