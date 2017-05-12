Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/formula1/29718854/
12 мая 2017, 12:52 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Хэмилтон — лучший на первой тренировке ГП Испании, Квят — 15-й

В Барселоне состотоялась первая пятничная тренировка Гран-при Испании, по итогам которой лучшее время на круге показал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон.

В Барселоне <span class=error>состотоялась</span> первая пятничная тренировка <nobr>Гран-при </nobr>Испании по итогам которой лучшее время на круге показал пилот Мерседеса <span class=error>Льюис</span> Хэмилтон. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Второй результат продемонстрировал его напарник Валттери Боттас, а замкнул первую тройку гонщик «Феррари» Кими Райкконен.

Формула-1. Гран-при Испании. 12 мая. Первая тренировка.

1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 1.21,521 (28 кругов).

2. Валттери Боттас («Мерседес») +0,029 (30).

3. Кими Райкконен («Феррари») +0,935 (24).

4. Себастьян Феттель («Феррари») +1,079 (23).

5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +1,185 (22).

6. Даниэль Риккардо («Ред Булл») +1,563 (17).

7. Кевин Магнуссен («Хаас») +2,149 (22).

8. Ромен Грожан («Хаас») +2,237 (23).

9. Нико Хюлькенберг («Рено») +2,472 (24).

10. Карлос Сайнс-младший («Торо Россо») +2,483 (21).

11. Серхио Перес («Форс-Индия») +2,667 (23).

12. Эстебан Окон («Форс-Индия») +2,803 (22).

13. Стоффель Вандорн («Макларен») +2,879 (24).

14. Фелипе Масса («Уильямс») +3,097 (34).

15. Даниил Квят («Торо Россо») +3,121 (18).

16. Маркус Эрикссон («Заубер») +3,445 (23).

17. Паскаль Верляйн («Заубер») +3,661 (24).

18. Ланс Стролл («Уильямс») +4,398 (34).

19. Сергей Сироткин («Рено») +4,772 (10).

20. Фернандо Алонсо («Макларен») — (1).
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Формулы-1

Еще 7 новостей  Все новости
7 мая

Модель и косплеер. Одна из самых горячих девушек Канады

Роналду за 4,5 часа работы с компанией из Саудовской Аравии заплатили баснословную сумму

«Спартак» оштрафован за скандальный баннер про «Зенит». Фото