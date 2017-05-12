Хэмилтон — лучший на первой тренировке ГП Испании, Квят — 15-й
В Барселоне состотоялась первая пятничная тренировка
Гран-при Испании, по итогам которой лучшее время на круге показал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон.
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Второй результат продемонстрировал его напарник Валттери Боттас, а замкнул первую тройку гонщик «Феррари» Кими Райкконен.
Формула-1.
1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 1.21,521 (28 кругов).
2. Валттери Боттас («Мерседес») +0,029 (30).
3. Кими Райкконен («Феррари») +0,935 (24).
4. Себастьян Феттель («Феррари») +1,079 (23).
5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +1,185 (22).
6. Даниэль Риккардо («Ред Булл») +1,563 (17).
7. Кевин Магнуссен («Хаас») +2,149 (22).
8. Ромен Грожан («Хаас») +2,237 (23).
9. Нико Хюлькенберг («Рено») +2,472 (24).
10. Карлос
11. Серхио Перес («Форс-Индия») +2,667 (23).
12. Эстебан Окон («Форс-Индия») +2,803 (22).
13. Стоффель Вандорн («Макларен») +2,879 (24).
14. Фелипе Масса («Уильямс») +3,097 (34).
15. Даниил Квят («Торо Россо») +3,121 (18).
16. Маркус Эрикссон («Заубер») +3,445 (23).
17. Паскаль Верляйн («Заубер») +3,661 (24).
18. Ланс Стролл («Уильямс») +4,398 (34).
19. Сергей Сироткин («Рено») +4,772 (10).
20. Фернандо Алонсо («Макларен») — (1).
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