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12 мая 2017, 11:53 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

У Алонсо и Феттеля возникли технические проблемы на тренировке ГП Испании

Пилот «Макларена» Фернандо Алонсо вынужден был досрочно завершить первую пятничную тренировку Гран-при Испании Формулы-1.

На 14 минуте свободной практики в Барселоне болид испанца остановился за пределами трассы в районе второго поворота. Судя по радиопереговорам с командой, на машине Алонсо вновь возникли проблемы с силовой установкой «Хонда».

Спустя десять минут проблемы возникли и у гонщика «Феррари» Себастьяна Феттеля. Немец остановился на выезде с пит-лейн из-за возникших проблем с коробкой передач.
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