У Алонсо и Феттеля возникли технические проблемы на тренировке ГП Испании

На 14 минуте свободной практики в Барселоне болид испанца остановился за пределами трассы в районе второго поворота. Судя по радиопереговорам с командой, на машине Алонсо вновь возникли проблемы с силовой установкой «Хонда».

Спустя десять минут проблемы возникли и у гонщика «Феррари» Себастьяна Феттеля. Немец остановился на выезде с пит-лейн из-за возникших проблем с коробкой передач.