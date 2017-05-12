Хэмилтон: «Феррари» будет делать ставку на Феттеля
Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон уверен, что «Феррари» будет делать ставку на Себастьяна Феттеля в чемпионате сезона-2017.
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«Я думаю, что они всегда такие. “Феррари” всегда ориентирована на поддержку одного гонщика. Поэтому я не считаю, что это изменится», — цитирует Хэмилтона Sky Sports.
Что касается его собственной борьбы за титул, кв которой он должен будет также победить и своего напарника Валттери Боттаса, то Хэмилтон сказал следующее: «Это неизбежно, когда у вас есть равные возможности. Так что для меня всё
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