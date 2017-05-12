Хэмилтон: «Феррари» будет делать ставку на Феттеля

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«Я думаю, что они всегда такие. “Феррари” всегда ориентирована на поддержку одного гонщика. Поэтому я не считаю, что это изменится», — цитирует Хэмилтона Sky Sports.