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12 мая 2017, 10:38 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Хэмилтон: «Феррари» будет делать ставку на Феттеля

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон уверен, что «Феррари» будет делать ставку на Себастьяна Феттеля в чемпионате сезона-2017.

Пилот Мерседеса <span class=error>Льюис</span> Хэмилтон уверен что <span class=error>Феррари</span> будет делать ставку на Себастьяна <span class=error>Феттеля</span> в чемпионате сезона-2017. Увеличить
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«Я думаю, что они всегда такие. “Феррари” всегда ориентирована на поддержку одного гонщика. Поэтому я не считаю, что это изменится», — цитирует Хэмилтона Sky Sports.

Что касается его собственной борьбы за титул, кв которой он должен будет также победить и своего напарника Валттери Боттаса, то Хэмилтон сказал следующее: «Это неизбежно, когда у вас есть равные возможности. Так что для меня всё по-другому. Я просто должен выполнить свою работу лучше».
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