Феттель не намерен переходить в «Мерседес»
Пилот «Феррари» Себастьян Феттель заявил, что не намерен переходить в «Мерседес». По словам четырехкратного чемпиона мира, он полностью сосредоточен на текущем сезоне.
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— «Мерседес»? Я ничего об этом не знаю, — приводит Autosport слова Феттеля. — Эти слухи распространяются в Италии? Возможно, вы спрашивали об этом итальянцев: они, судя по всему, знают больше, чем я. Я думаю, что ситуация абсолютно ясная. Я сосредоточен только на сезоне-2017. Это факт.
Сейчас мы находимся в выгодной позиции и хотим сохранить текущий баланс сил. Все остальное неважно. Обо мне ходили слухи и в предыдущие годы.
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