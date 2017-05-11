Феттель не намерен переходить в «Мерседес»

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— «Мерседес»? Я ничего об этом не знаю, — приводит Autosport слова Феттеля. — Эти слухи распространяются в Италии? Возможно, вы спрашивали об этом итальянцев: они, судя по всему, знают больше, чем я. Я думаю, что ситуация абсолютно ясная. Я сосредоточен только на сезоне-2017. Это факт.

Сейчас мы находимся в выгодной позиции и хотим сохранить текущий баланс сил. Все остальное неважно. Обо мне ходили слухи и в предыдущие годы.