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11 мая 2017, 18:57 | Авто/мото: Формула-1 | Советский спорт

Льюис Хэмилтон: Успехи Валттери меня не удивляют, я обрадовался его победе в России

Британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал результаты выступления своего партнера по команде.

Британский пилот Мерседеса <span class=error>Льюис</span> Хэмилтон прокомментировал результаты выступления своего партнера по команде. Увеличить
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«Еще до начала сезона многие представители прессы и болельщики высказывали определенные сомнения, когда рассуждали о возможных результатах Валттери, но он доказал, что все ошибались. Он заслуживает похвалы и на протяжении всего сезона останется серьезным соперником. Наша борьба будет продолжаться, но у нас отличные рабочие отношения, основанные на взаимном уважении.

Его успехи меня не удивляют, и я обрадовался его победе — после финиша Гран При России все это видели. Вместе со всей командой я гордился тем, чего мы добились, ведь Mercedes опередила Ferrari в Кубке конструкторов, и лишь жалел, что не смог вместе с Валттери подняться на подиум, что мы не заработали в Сочи победный дубль, — приводит слова Хэмилтона f1news.
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