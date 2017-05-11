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11 мая 2017, 18:35 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Алонсо: Отказы мотора до старта совершенно неприемлемы

Пилот «Макларена» Фернандо Алонсо раскритиковал «Хонду» за поломку мотора на Гран-при России, которая не дала ему стартовать.

Пилот <span class=error>Макларена</span> <span class=error>Фернандо</span> <span class=error>Алонсо</span> раскритиковал <span class=error>Хонду</span> за поломку мотора на <nobr>Гран-при </nobr>России которая не дала ему стартовать. Увеличить
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«Я всё ещё не знаю, что именно случилось в Сочи. У нас возникла проблема с системой ERS на установочном круге. Я пару раз пытался перезапустить всю систему, но с последней попытки она не завелась.

Для команды очень плохо, что Стоффель не смог стартовать в Бахрейне, а я в России. Совершенно неприемлемо. Теперь нам надо повысить надёжность. Надеюсь, обе машины доберутся до финиша в Испании, — цитирует Алонсо F1i.
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