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11 мая 2017, 16:51 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

«Заубер» отложил большую часть обновлений болида до Гран-при Монако

Команда «Заубер» привезла в Барселону лишь часть большого пакета обновлений болида. Большая часть новинок отложена до гонки в Монако. Как и большинство других команд, «Заубер» планировал на Гран-при Испании представить большой пакет обновлений, однако технический отдел конюшни пожелал побольше поработать над некоторыми новинками, сообщает Autosport.

Команда <span class=error>Заубер</span> привезла в Барселону лишь часть большого пакета обновлений болида. Увеличить
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В Барселону «Заубер» привёз новое заднее антикрыло, которое тестировалось в Бахрейне, наряду с новыми передними закрылками и новыми воздуховодами для тормозов.

В Монако, как ожидается, команда привезёт в числе прочих обновлений и новое днище.
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