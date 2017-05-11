«Заубер» отложил большую часть обновлений болида до Гран-при Монако

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В Барселону «Заубер» привёз новое заднее антикрыло, которое тестировалось в Бахрейне, наряду с новыми передними закрылками и новыми воздуховодами для тормозов.

В Монако, как ожидается, команда привезёт в числе прочих обновлений и новое днище.