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11 мая 2017, 14:29 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Второй старт сезона, гонка обновлений и другие интриги Гран-при Испании

Изменят ли обновления машин расстановку сил и вернётся ли в борьбу за победу Льюис Хэмилтон? Представляем главные интриги Гран-при Испании.

После неожиданной победы <span class=error>Валттери</span> <span class=error>Боттаса</span> в России Формула-1 готовится к следующей остановке — <nobr>Гран-при </nobr>Испании. Увеличить
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После неожиданной победы Валттери Боттаса в России Формула-1 готовится к следующей остановке — Гран-при Испании. Автодром под Барселоной хорошо знаком всем без исключения пилотам, именно здесь зимой команды тестировали машины и готовились к старту сезона. Теперь на очереди пятый этап, и на этот раз всё будет серьёзно: команды сражаются за очки.

Главные интриги предстоящего Гран-при Испании Формулы-1 — в нашем традиционном обзоре.

Рестарт сезона?

Гран-при Испании — первый европейский этап сезона, на который команды привозят пакеты обновления машин. Если в предыдущих гонках доработки автомобилей носили локальный характер, то в Барселоне практически у всех команд появятся комплексные апгрейды. «Всё очень просто — сезон стартует заново. И неизвестно, чьи обновления будут лучше, — считает неисполнительный директор “Мерседеса” Ники Лауда. — Но в Барселоне всё станет ясно».

«Серебряные стрелы» привезут в Испанию обновлённую коробку передач, которая позволит W08 избавиться от лишнего по сравнению с «Феррари» веса: в первых гонках «Мерседес» был на шесть килограммов тяжелее. Немцы также подготовили к Барселоне новую подвеску.

По словам Ники Лауды, «Мерседес» пока позади «Феррари». SF70H, благодаря менее агрессивному подходу, гибче и аккуратнее работает с резиной и эффективна в более широком диапазоне условий. Пока это, впрочем, предположения, а истинную расстановку сил продемонстрирует Гран-при Испании — одна из самых требовательных как к аэродинамике автомобиля, так и мощности его двигателя.

Вернёт ли прежнюю форму Льюис?

Льюис Хэмилтон проиграл Валттери Боттасу уже две квалификации кряду, а на Гран-при России полностью оказался в тени нового напарника. Британец признаёт, что уик-энд в Сочи был для него худшим со времён прошлогоднего этапа в Баку, когда он постоянно ошибался, уступал Нико Росбергу и занял лишь 10-е место в квалификации.

Из-за особенностей шасси настроить W08 довольно сложно, а длинная колёсная база сильно нагружает резину, в связи с чем поведение машины в целом становится капризным и нестабильным. В Сочи Хэмилтону не удалось с этим справиться, хотя Валттери Боттас на таком же автомобиле сделал невозможное — победил «Феррари», которую все называли фаворитом.

Льюис явно переживает не лучшие времена, но если в Барселоне всё вернётся на круги своя, а британец вновь станет явным лидером команды, то результаты Хэмилтона вновь пойдут в гору. Но если Льюис опять окажется медленнее Боттаса, то это будет очень тревожный звонок для трёхкратного чемпиона мира.

Подтянется ли к лидерам «Ред Булл»?

Для «Ред Булл» начало сезона сложилось не лучшим образом, и пока лишь пятое-шестое места — всё, на что могут рассчитывать бывшие чемпионы. В Милтон-Кейнсе не смогли воспользоваться переменами в техническом регламенте и уже порядка 80 очков проигрывают лидерам Кубка конструкторов.

В Барселоне, впрочем, дебютирует существенно обновлённая машина, которой, по слухам, даже собирались дать новый индекс. Однако новый мотор «Рено», дающий существенную прибавку в мощности, ожидается позже. «Новые правила ещё до конца не изучены, и мы с каждым днём становимся сильнее, — утверждает руководитель “Ред Булл” Кристиан Хорнер. — Очевидно, “Феррари” и “Мерседес” пока выступали лучше нас, но мы делаем всё, что в наших силах, чтобы их догнать. И у нас ещё есть на это шанс».

В четырёх первых гонках «Ред Булл», как и в прошлом году, завоевал один подиум. Но в 2016-м именно на пятом этапе чемпионата австрийцы одержали победу и подтянулись к лидировавшим в Кубке конструкторов «Мерседесу» и «Феррари». Хорнер надеется, что история повторится.

Подвинет ли кто-то «Форс Индия»?

В середине пелотона лучше всех сезон начала «Форс Индия», на счету которой свыше 30 очков в Кубке конструкторов, а также седьмое место Серхио Переса в общем зачёте. Но середняки, как и лидеры, привезут в Испанию множество обновлений, и не факт, что «Форс Индия» так и останется ближе всех к лидерам. Правда, в самой команде тоже готовят ряд новинок и мечтают, что при неудачном обновлении «Ред Булл» могут наступить «быкам» на пятки.

«Рено», между тем, ещё в России опробовал новое переднее антикрыло, призванное решить проблемы с недостаточной поворачиваемостью и износом резины. Судя по тому, что в Сочи Хюлькенберг проехал на одном комплекте «ультрасофта» 43 круга подряд, новинка сработала отлично. К Барселоне готовы новые боковые дефлекторы и заднее антикрыло.

Ожидается, что в грядущий уик-энд сильнее выступит «Хаас», у которого по-прежнему сложности с тормозами. Прогресс есть, но осталось решить проблему с перегревом. На большее в предстоящей гонке рассчитывает и «Торо Россо», которой на «Сочи Автодроме» явно не хватало максимальной скорости. Трасса в Барселоне более сбалансирована с точки зрения мощности двигателя и эффективной аэродинамики, поэтому для Квята с Сайнсом Гран-при Испании должен пройти проще.

И, конечно, нельзя забывать об «Уильямсе». На фоне первого в карьере финиша Лэнса Стролла в Гроуве теперь ждут регулярных очков от обеих машин. Пока же 18 баллов Фелипе Массы — это всё, что есть у «Уильямса» в Кубке конструкторов.

Выдержат ли нервы Фернандо Алонсо?

В Барселоне четыре года назад Фернандо Алонсо одержал свою последнюю на данный момент победу в Формуле-1, но с тех пор результаты испанца в домашнем для себя Гран-при неуклонно катятся вниз. В 2014-м за рулём «Феррари» он финишировал здесь шестым, а обе гонки в составе «Макларена» завершились для него техническим сходом.

В этом году Алонсо ещё ни разу не финишировал в гонке и неоднократно критиковал «Хонду» за слабый и ненадёжный двигатель. «Не знаю, чего нам ждать от Испании, — признаётся Фернандо. — Мы привезём некоторые обновления, но пока не решены проблемы с надёжностью, мы не можем работать над скоростью. Надёжность — главный приоритет».

В паддоке продолжают ходить слухи об уходе Алонсо из «Макларена» по окончании сезона. Испанец устал от постоянных проблем Уокинга, конца которым до сих пор не видно, однако и альтернативных вариантов продолжения карьеры у Фернандо не так и много. Домашняя гонка много для него значит и при худшем развитии событий может стать для Алонсо последней каплей. Правда, испанца будет греть мысль, что следующий этап в Монако он пропустит ради «Инди-500».

Расписание пресс-конференций

11 мая, 16:00. Первая часть: Себастьян Феттель («Феррари»), Фернандо Алонсо («Макларен»), Карлос Сайнс («Торо Россо»). Вторая часть: Льюис Хэмилтон («Мерседес»), Макс Ферстаппен («Ред Булл»), Маркус Эрикссон («Заубер»).

12 мая, 17:00: Первая часть: Тото Вольф («Мерседес»), Роберт Фернли («Форс Индия»), Сирил Абитебул («Рено»). Вторая часть: Маурицио Арривабене («Феррари»), Кристиан Хорнер («Ред Булл»), Мониша Кальтенборн («Заубер»).

13 мая, после квалификации: три лидера квалификации.

14 мая, после гонки: три призёра Гран-при.

Погода

12 мая, пятница: преимущественно солнечно, без осадков, ветер — 8 м/с, 23 °C.

13 мая, суббота: ясно, без осадков, ветер — 5 м/с, 23 °C.

14 мая, воскресенье: ясно, без осадков, ветер — 4 м/с, 22 °C.
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