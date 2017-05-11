Второй старт сезона, гонка обновлений и другие интриги Гран-при Испании

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После неожиданной победы Валттери Боттаса в России Формула-1 готовится к следующей остановке — Гран-при Испании. Автодром под Барселоной хорошо знаком всем без исключения пилотам, именно здесь зимой команды тестировали машины и готовились к старту сезона. Теперь на очереди пятый этап, и на этот раз всё будет серьёзно: команды сражаются за очки.

Главные интриги предстоящего Гран-при Испании Формулы-1 — в нашем традиционном обзоре.

Рестарт сезона?

Гран-при Испании — первый европейский этап сезона, на который команды привозят пакеты обновления машин. Если в предыдущих гонках доработки автомобилей носили локальный характер, то в Барселоне практически у всех команд появятся комплексные апгрейды. «Всё очень просто — сезон стартует заново. И неизвестно, чьи обновления будут лучше, — считает неисполнительный директор “Мерседеса” Ники Лауда. — Но в Барселоне всё станет ясно».

«Серебряные стрелы» привезут в Испанию обновлённую коробку передач, которая позволит W08 избавиться от лишнего по сравнению с «Феррари» веса: в первых гонках «Мерседес» был на шесть килограммов тяжелее. Немцы также подготовили к Барселоне новую подвеску.

По словам Ники Лауды, «Мерседес» пока позади «Феррари». SF70H, благодаря менее агрессивному подходу, гибче и аккуратнее работает с резиной и эффективна в более широком диапазоне условий. Пока это, впрочем, предположения, а истинную расстановку сил продемонстрирует Гран-при Испании — одна из самых требовательных как к аэродинамике автомобиля, так и мощности его двигателя.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:33.33333333333333% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BT4OyBbFuA3/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Stunning aerial shot of the #circuitdecatalunya ahead of this weekend's #SpanishGP #F1 #Formula1</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A post shared by FORMULA 1® (@f1) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-05-09T16:39:22+00:00">May 9, 2017 at 9:39am PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Вернёт ли прежнюю форму Льюис?

Льюис Хэмилтон проиграл Валттери Боттасу уже две квалификации кряду, а на Гран-при России полностью оказался в тени нового напарника. Британец признаёт, что уик-энд в Сочи был для него худшим со времён прошлогоднего этапа в Баку, когда он постоянно ошибался, уступал Нико Росбергу и занял лишь 10-е место в квалификации.

Из-за особенностей шасси настроить W08 довольно сложно, а длинная колёсная база сильно нагружает резину, в связи с чем поведение машины в целом становится капризным и нестабильным. В Сочи Хэмилтону не удалось с этим справиться, хотя Валттери Боттас на таком же автомобиле сделал невозможное — победил «Феррари», которую все называли фаворитом.

Льюис явно переживает не лучшие времена, но если в Барселоне всё вернётся на круги своя, а британец вновь станет явным лидером команды, то результаты Хэмилтона вновь пойдут в гору. Но если Льюис опять окажется медленнее Боттаса, то это будет очень тревожный звонок для трёхкратного чемпиона мира.

Подтянется ли к лидерам «Ред Булл»?

Для «Ред Булл» начало сезона сложилось не лучшим образом, и пока лишь пятое-шестое места — всё, на что могут рассчитывать бывшие чемпионы. В Милтон-Кейнсе не смогли воспользоваться переменами в техническом регламенте и уже порядка 80 очков проигрывают лидерам Кубка конструкторов.

В Барселоне, впрочем, дебютирует существенно обновлённая машина, которой, по слухам, даже собирались дать новый индекс. Однако новый мотор «Рено», дающий существенную прибавку в мощности, ожидается позже. «Новые правила ещё до конца не изучены, и мы с каждым днём становимся сильнее, — утверждает руководитель “Ред Булл” Кристиан Хорнер. — Очевидно, “Феррари” и “Мерседес” пока выступали лучше нас, но мы делаем всё, что в наших силах, чтобы их догнать. И у нас ещё есть на это шанс».

В четырёх первых гонках «Ред Булл», как и в прошлом году, завоевал один подиум. Но в 2016-м именно на пятом этапе чемпионата австрийцы одержали победу и подтянулись к лидировавшим в Кубке конструкторов «Мерседесу» и «Феррари». Хорнер надеется, что история повторится.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:28.10185185185185% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BTzN3pplufG/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Last year in Spain = one of the most unforgettable moments of 2016 ???? . #SpanishGP #F1 #Formula1 #Barcelona #Spain #F1Barcelona #LewisHamilton #NicoRosberg #MercedesAMGF1</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A post shared by FORMULA 1® (@f1) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-05-07T17:55:12+00:00">May 7, 2017 at 10:55am PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Подвинет ли кто-то «Форс Индия»?

В середине пелотона лучше всех сезон начала «Форс Индия», на счету которой свыше 30 очков в Кубке конструкторов, а также седьмое место Серхио Переса в общем зачёте. Но середняки, как и лидеры, привезут в Испанию множество обновлений, и не факт, что «Форс Индия» так и останется ближе всех к лидерам. Правда, в самой команде тоже готовят ряд новинок и мечтают, что при неудачном обновлении «Ред Булл» могут наступить «быкам» на пятки.

«Рено», между тем, ещё в России опробовал новое переднее антикрыло, призванное решить проблемы с недостаточной поворачиваемостью и износом резины. Судя по тому, что в Сочи Хюлькенберг проехал на одном комплекте «ультрасофта» 43 круга подряд, новинка сработала отлично. К Барселоне готовы новые боковые дефлекторы и заднее антикрыло.

Ожидается, что в грядущий уик-энд сильнее выступит «Хаас», у которого по-прежнему сложности с тормозами. Прогресс есть, но осталось решить проблему с перегревом. На большее в предстоящей гонке рассчитывает и «Торо Россо», которой на «Сочи Автодроме» явно не хватало максимальной скорости. Трасса в Барселоне более сбалансирована с точки зрения мощности двигателя и эффективной аэродинамики, поэтому для Квята с Сайнсом Гран-при Испании должен пройти проще.

И, конечно, нельзя забывать об «Уильямсе». На фоне первого в карьере финиша Лэнса Стролла в Гроуве теперь ждут регулярных очков от обеих машин. Пока же 18 баллов Фелипе Массы — это всё, что есть у «Уильямса» в Кубке конструкторов.

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Выдержат ли нервы Фернандо Алонсо?

В Барселоне четыре года назад Фернандо Алонсо одержал свою последнюю на данный момент победу в Формуле-1, но с тех пор результаты испанца в домашнем для себя Гран-при неуклонно катятся вниз. В 2014-м за рулём «Феррари» он финишировал здесь шестым, а обе гонки в составе «Макларена» завершились для него техническим сходом.

В этом году Алонсо ещё ни разу не финишировал в гонке и неоднократно критиковал «Хонду» за слабый и ненадёжный двигатель. «Не знаю, чего нам ждать от Испании, — признаётся Фернандо. — Мы привезём некоторые обновления, но пока не решены проблемы с надёжностью, мы не можем работать над скоростью. Надёжность — главный приоритет».

В паддоке продолжают ходить слухи об уходе Алонсо из «Макларена» по окончании сезона. Испанец устал от постоянных проблем Уокинга, конца которым до сих пор не видно, однако и альтернативных вариантов продолжения карьеры у Фернандо не так и много. Домашняя гонка много для него значит и при худшем развитии событий может стать для Алонсо последней каплей. Правда, испанца будет греть мысль, что следующий этап в Монако он пропустит ради «Инди-500».

Расписание пресс-конференций

11 мая, 16:00. Первая часть: Себастьян Феттель («Феррари»), Фернандо Алонсо («Макларен»), Карлос Сайнс («Торо Россо»). Вторая часть: Льюис Хэмилтон («Мерседес»), Макс Ферстаппен («Ред Булл»), Маркус Эрикссон («Заубер»).

12 мая, 17:00: Первая часть: Тото Вольф («Мерседес»), Роберт Фернли («Форс Индия»), Сирил Абитебул («Рено»). Вторая часть: Маурицио Арривабене («Феррари»), Кристиан Хорнер («Ред Булл»), Мониша Кальтенборн («Заубер»).

13 мая, после квалификации: три лидера квалификации.

14 мая, после гонки: три призёра Гран-при.

Погода

12 мая, пятница: преимущественно солнечно, без осадков, ветер — 8 м/с, 23 °C.

13 мая, суббота: ясно, без осадков, ветер — 5 м/с, 23 °C.

14 мая, воскресенье: ясно, без осадков, ветер — 4 м/с, 22 °C.