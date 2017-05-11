Второй старт сезона, гонка обновлений и другие интриги Гран-при Испании
Изменят ли обновления машин расстановку сил и вернётся ли в борьбу за победу Льюис Хэмилтон? Представляем главные интриги
Гран-при Испании.
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После неожиданной победы Валттери Боттаса в России Формула-1 готовится к следующей остановке —
Главные интриги предстоящего
Рестарт сезона?
«Серебряные стрелы» привезут в Испанию обновлённую коробку передач, которая позволит W08 избавиться от лишнего по сравнению с «Феррари» веса: в первых гонках «Мерседес» был на шесть килограммов тяжелее. Немцы также подготовили к Барселоне новую подвеску.
По словам Ники Лауды, «Мерседес» пока позади «Феррари». SF70H, благодаря менее агрессивному подходу, гибче и аккуратнее работает с резиной и эффективна в более широком диапазоне условий. Пока это, впрочем, предположения, а истинную расстановку сил продемонстрирует
Вернёт ли прежнюю форму Льюис?
Льюис Хэмилтон проиграл Валттери Боттасу уже две квалификации кряду, а на
Льюис явно переживает не лучшие времена, но если в Барселоне всё вернётся на круги своя, а британец вновь станет явным лидером команды, то результаты Хэмилтона вновь пойдут в гору. Но если Льюис опять окажется медленнее Боттаса, то это будет очень тревожный звонок для трёхкратного чемпиона мира.
Подтянется ли к лидерам «Ред Булл»?
Для «Ред Булл» начало сезона сложилось не лучшим образом, и пока лишь
В Барселоне, впрочем, дебютирует существенно обновлённая машина, которой, по слухам, даже собирались дать новый индекс. Однако новый мотор «Рено», дающий существенную прибавку в мощности, ожидается позже. «Новые правила ещё до конца не изучены, и мы с каждым днём становимся сильнее, — утверждает руководитель “Ред Булл” Кристиан Хорнер. — Очевидно, “Феррари” и “Мерседес” пока выступали лучше нас, но мы делаем всё, что в наших силах, чтобы их догнать. И у нас ещё есть на это шанс».
В четырёх первых гонках «Ред Булл», как и в прошлом году, завоевал один подиум. Но в 2016-м именно на пятом этапе чемпионата австрийцы одержали победу и подтянулись к лидировавшим в Кубке конструкторов «Мерседесу» и «Феррари». Хорнер надеется, что история повторится.
Подвинет ли
В середине пелотона лучше всех сезон начала «Форс Индия», на счету которой свыше 30 очков в Кубке конструкторов, а также седьмое место Серхио Переса в общем зачёте. Но середняки, как и лидеры, привезут в Испанию множество обновлений, и не факт, что «Форс Индия» так и останется ближе всех к лидерам. Правда, в самой команде тоже готовят ряд новинок и мечтают, что при неудачном обновлении «Ред Булл» могут наступить «быкам» на пятки.
«Рено», между тем, ещё в России опробовал новое переднее антикрыло, призванное решить проблемы с недостаточной поворачиваемостью и износом резины. Судя по тому, что в Сочи Хюлькенберг проехал на одном комплекте «ультрасофта» 43 круга подряд, новинка сработала отлично. К Барселоне готовы новые боковые дефлекторы и заднее антикрыло.
Ожидается, что в грядущий
И, конечно, нельзя забывать об «Уильямсе». На фоне первого в карьере финиша Лэнса Стролла в Гроуве теперь ждут регулярных очков от обеих машин. Пока же 18 баллов Фелипе Массы — это всё, что есть у «Уильямса» в Кубке конструкторов.
Выдержат ли нервы Фернандо Алонсо?
В Барселоне четыре года назад Фернандо Алонсо одержал свою последнюю на данный момент победу в Формуле-1, но с тех пор результаты испанца в домашнем для себя
В этом году Алонсо ещё ни разу не финишировал в гонке и неоднократно критиковал «Хонду» за слабый и ненадёжный двигатель. «Не знаю, чего нам ждать от Испании, — признаётся Фернандо. — Мы привезём некоторые обновления, но пока не решены проблемы с надёжностью, мы не можем работать над скоростью. Надёжность — главный приоритет».
В паддоке продолжают ходить слухи об уходе Алонсо из «Макларена» по окончании сезона. Испанец устал от постоянных проблем Уокинга, конца которым до сих пор не видно, однако и альтернативных вариантов продолжения карьеры у Фернандо не так и много. Домашняя гонка много для него значит и при худшем развитии событий может стать для Алонсо последней каплей. Правда, испанца будет греть мысль, что следующий этап в Монако он пропустит ради «Инди-500».
Расписание
11 мая, 16:00. Первая часть: Себастьян Феттель («Феррари»), Фернандо Алонсо («Макларен»), Карлос Сайнс («Торо Россо»). Вторая часть: Льюис Хэмилтон («Мерседес»), Макс Ферстаппен («Ред Булл»), Маркус Эрикссон («Заубер»).
12 мая, 17:00: Первая часть: Тото Вольф («Мерседес»), Роберт Фернли («Форс Индия»), Сирил Абитебул («Рено»). Вторая часть: Маурицио Арривабене («Феррари»), Кристиан Хорнер («Ред Булл»), Мониша Кальтенборн («Заубер»).
13 мая, после квалификации: три лидера квалификации.
14 мая, после гонки: три призёра
Погода
12 мая, пятница: преимущественно солнечно, без осадков, ветер — 8 м/с, 23 °C.
13 мая, суббота: ясно, без осадков, ветер — 5 м/с, 23 °C.
14 мая, воскресенье: ясно, без осадков, ветер — 4 м/с, 22 °C.
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