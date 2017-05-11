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https://sport.mail.ru/news/formula1/29704209/
11 мая 2017, 12:25 | Авто/мото: Формула-1 | Р-Спорт

Индиец Арджун Маини стал пилотом по развитию команды «Формулы-1» «Хаас»

МОСКВА, 11 мая — Р-Спорт. «Хаас» подписал контракт с индийским гонщиком Арджуном Маини в качестве пилота по развитию, сообщается на официальном сайте американской команды «Формулы-1».

В «Хаас» 19-летний Маини будет работать пилотом по развитию наряду с 18-летним американцем Сантино Ферруччи.

Маини в нынешнем сезоне выступает за команду Jenzer Motorsport в серии GP3. В прошлом сезоне он занял десятое место в чемпионате GP3.
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