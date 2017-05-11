Индиец Арджун Маини стал пилотом по развитию команды «Формулы-1» «Хаас»
МОСКВА, 11 мая —
Р-Спорт. «Хаас» подписал контракт с индийским гонщиком Арджуном Маини в качестве пилота по развитию, сообщается на официальном сайте американской команды «Формулы-1».
В «Хаас» 19-летний Маини будет работать пилотом по развитию наряду с 18-летним американцем Сантино Ферруччи.
Маини в нынешнем сезоне выступает за команду Jenzer Motorsport в серии GP3. В прошлом сезоне он занял десятое место в чемпионате GP3.
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