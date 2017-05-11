Индиец Арджун Маини стал пилотом по развитию команды «Формулы-1» «Хаас»

В «Хаас» 19-летний Маини будет работать пилотом по развитию наряду с 18-летним американцем Сантино Ферруччи.

Маини в нынешнем сезоне выступает за команду Jenzer Motorsport в серии GP3. В прошлом сезоне он занял десятое место в чемпионате GP3.