Сезон Формулы-1 скоротечен: позади только четыре Гран-при, однако в паддоке уже начинают обсуждать контракты на следующий год. Не секрет, что Даниил Квят и Карлос Сайнс — уже «ветераны» по меркам «Торо Россо», так как проводят в Формуле-1 свой четвёртый и третий сезон соответственно. При этом свободных мест в «Ред Булл» в 2018 году не предвидится. Что в такой ситуации может ожидать Квята и его напарника? Своим мнением «Чемпионат» попросил поделиться нескольких известных гонщиков.

Давиде Вальсекки, чемпион GP2−2012, комментатор Sky Italia:

«И Квяту, и Сайнсу для успешного продолжения карьеры нужно приносить результат на каждом этапе. Но сейчас это трудно — похоже, у «Торо Россо» есть определённые сложности. Они сражаются за последние места в топ-10, и даже это даётся команде непросто. «Рено» прибавил, «Форс Индия» всегда держится впереди «Торо Россо», так что Квяту нелегко продемонстрировать свой талант.

Но, с другой стороны, если им удастся принести результат, то появится шанс попасть в «Ред Булл» — по моим ощущениям, на следующий сезон там будет одно свободное место. Я не думаю, что Риккардо останется. Есть шанс, что он может оказаться в «Феррари» или где-то ещё. Так что, возможно, у Квята ещё есть возможность вернуться в «Ред Булл». Говорите, «Ред Булл» вряд ли возьмёт Квята после того, как ранее убрал? Мы не можем знать наверняка, предсказать решения «Ред Булл» иногда практически невозможно. Но, так или иначе, мне нравится Квят — он хороший парень и хороший гонщик. Ему нужно давать результат, пусть и в непростых условиях.

Александр Вурц, экс-пилот Формулы-1, двукратный победитель «24 часов Ле-Мана»:

«Во-первых, и Сайнс, и Квят должны быть довольны уже тем, что у них есть место в Формуле-1. Многие тысячи пилотов по всему миру мечтают сюда пробиться. В конечном итоге гонщик просто должен стремиться к максимальному результату и надеяться, что однажды его заметит топ-команда — «Ред Булл», «Феррари», «Мерседес» или, может, «Уильямс». Всё довольно просто: ты должен выдавать результат. Всё зависит от результата.

Сейчас Даниил доволен. Прошлый год был для него тяжёлым. Многие пилоты его поддержали: мол, решение о переводе в «Торо Россо» было жёстким, но крепись, оставайся сосредоточенным на пилотаже. И сейчас, как вы сами видите, ситуация гораздо более спокойная. Он очень быстрый гонщик, он хорош в работе с командой и укреплении командного духа, так что он определённо заслужил место в Формуле-1. Сейчас очень трудно попасть в топ-команду, но если бы это было легко, все уже были бы в топ-командах.

Дэвид Култхард, экс-пилот Формулы-1, победитель 13 Гран-при:

«Я могу с уверенностью сказать, что у Даниила Квята есть все шансы вернуться в «Ред Булл» или оказаться в другой топ-команде. Его будущее в его собственных руках. У него отличный напарник в лице Карлоса Сайнса-младшего, и нужно проявлять себя на фоне сильного пилота в своей же команде. Квят всё ещё может закрепиться в Формуле-1, но это зависит только от него самого. Для чемпионата, в свою очередь, будет только лучше, когда в нём много сильных пилотов из самых разных стран.

Сейчас Даниил выглядит весьма неплохо на фоне напарника, и надеюсь, Квят сможет вновь заявить о себе. Он, по моему мнению, действительно хороший и талантливый гонщик, просто сейчас нужно собрать все элементы воедино и вернуться на тот уровень, на котором Даниил Квят должен и может быть. Я убеждён, что ему это по силам.

Жак Вильнёв, чемпион Формулы-1 1997 года, чемпион IndyCar 1995 года:

«Ситуация очень сложная. Прежде “Торо Россо” никогда не сохранял гонщиков дольше двух сезонов. Но сейчас из молодёжи у “Ред Булл” есть только Гасли, кто ещё? Больше никого нет. Это может спасти Сайнса и Квята. В прошлом году Квят словно “закончился” психологически. Он плохо выступал за “Торо Россо”. Но зимой он получил новое ускорение и снова стал быстр. Так что теперь Сайнсу нужно быть осторожным. У Карлоса сейчас более негативный подход, чем в прошлом сезоне, а у Квята более позитивный — и это многое меняет. Но Даниилу нужно показывать результат».