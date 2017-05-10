«Даниил снова стал быстр». Эксперты — о перспективах Квята в Формуле-1
Даниилу Квяту уже пора думать о контракте на 2018 год. Мы спросили Жака Вильнёва, Александра Вурца и других пилотов, что ждёт россиянина.
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Сезон Формулы-1 скоротечен: позади только четыре
Давиде Вальсекки, чемпион GP2−2012, комментатор Sky Italia:
«И Квяту, и Сайнсу для успешного продолжения карьеры нужно приносить результат на каждом этапе. Но сейчас это трудно — похоже, у «Торо Россо» есть определённые сложности. Они сражаются за последние места в топ-10, и даже это даётся команде непросто. «Рено» прибавил, «Форс Индия» всегда держится впереди «Торо Россо», так что Квяту нелегко продемонстрировать свой талант.
Но, с другой стороны, если им удастся принести результат, то появится шанс попасть в «Ред Булл» — по моим ощущениям, на следующий сезон там будет одно свободное место. Я не думаю, что Риккардо останется. Есть шанс, что он может оказаться в «Феррари» или
Александр Вурц,
«Во-первых, и Сайнс, и Квят должны быть довольны уже тем, что у них есть место в Формуле-1. Многие тысячи пилотов по всему миру мечтают сюда пробиться. В конечном итоге гонщик просто должен стремиться к максимальному результату и надеяться, что однажды его заметит
Сейчас Даниил доволен. Прошлый год был для него тяжёлым. Многие пилоты его поддержали: мол, решение о переводе в «Торо Россо» было жёстким, но крепись, оставайся сосредоточенным на пилотаже. И сейчас, как вы сами видите, ситуация гораздо более спокойная. Он очень быстрый гонщик, он хорош в работе с командой и укреплении командного духа, так что он определённо заслужил место в Формуле-1. Сейчас очень трудно попасть в
Дэвид Култхард,
«Я могу с уверенностью сказать, что у Даниила Квята есть все шансы вернуться в «Ред Булл» или оказаться в другой
Сейчас Даниил выглядит весьма неплохо на фоне напарника, и надеюсь, Квят сможет вновь заявить о себе. Он, по моему мнению, действительно хороший и талантливый гонщик, просто сейчас нужно собрать все элементы воедино и вернуться на тот уровень, на котором Даниил Квят должен и может быть. Я убеждён, что ему это по силам.
Жак Вильнёв, чемпион Формулы-1 1997 года, чемпион IndyCar 1995 года:
«Ситуация очень сложная. Прежде “Торо Россо” никогда не сохранял гонщиков дольше двух сезонов. Но сейчас из молодёжи у “Ред Булл” есть только Гасли, кто ещё? Больше никого нет. Это может спасти Сайнса и Квята. В прошлом году Квят словно “закончился” психологически. Он плохо выступал за “Торо Россо”. Но зимой он получил новое ускорение и снова стал быстр. Так что теперь Сайнсу нужно быть осторожным. У Карлоса сейчас более негативный подход, чем в прошлом сезоне, а у Квята более позитивный — и это многое меняет. Но Даниилу нужно показывать результат».
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