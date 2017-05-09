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9 мая 2017, 21:41 | Авто/мото: Формула-1 | Спорт-Экспресс

Фелипе Масса: Могу остаться в «Формуле-1» и в 2018 году

Гонщик «Уильямса» Фелипе Масса заявил, что может остаться в «Формуле-1» и на следующий сезон. 36-летний бразилец заявил об уходе из «Королевских гонок» в конце 2016 года, но перед этим сезоном он вернулся в британскую команду, чтобы заменить ушедшего в «Мерседес» Валттери Боттаса.

Гонщик <span class=error>Уильямса</span> <span class=error>Фелипе</span> Масса заявил что может остаться в Формуле-1 и на следующий сезон. Увеличить
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— Год складывается успешно. Хочется продолжать в том же духе, но я пока не думаю о следующем сезоне, — приводит Crash.net слова Массы. — Посмотрим, что случится в будущем.

Сейчас я наслаждаюсь своими результатами. Я не чувствую прессинга и делаю свою работу как можно лучше. Кроме того, болид сейчас немного лучше. Хорошая машина — это возможность достойно выступать в гонках. Когда все складывается удачно, ты можешь показать свой максимум. Я очень доволен своими выступлениями. Если я буду чувствовать себя конкурентоспособным и дальше, то буду продолжать соревноваться.
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