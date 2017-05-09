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9 мая 2017, 20:38 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Сироткин заменит Палмера на первой практике Гран-при Испании

Тест-пилот «Рено» Сергей Сироткин заменит боевого гонщика команды Джолиона Палмера на первой практике в Барселоне, об этом сообщает официальный сайт команды. Сам россиянин называет трассу в Испании подходящей под его стиль вождения и с нетерпением ждёт возможности выступить на ней.

<nobr>Тест-пилот</nobr> Рено Сергей <span class=error>Сироткин</span> заменит боевого гонщика команды <span class=error>Джолиона</span> <span class=error>Палмера</span> на первой практике в Барселоне об этом сообщает официальный сайт команды. Увеличить
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«Барселона — исторический трек для Формулы-1. Он очень интересен и подходит под мой стиль вождения. Тут есть несколько очень быстрых поворотов, а в конце круга медленные секторы, которые заставляют пилотов быть очень осторожными на шинах «Пирелли».

Учитывая всё это, здешняя трасса одна из самых сложных в чемпионате. Лично мне нравится этот трек, и я с нетерпением жду возможности выступить тут, — сказал Сироткин.
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