Марк Уэббер: Кажется, Баттону не интересна гонка в Монако

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— Дженсон в Монако никому не интересен, — приводит Motorsport слова Уэббера. — Он выедет, столкнется с проблемами с давлением топлива в первой практике, квалифицируется 17-м, сойдет на 12-м круге гонки. Ну и что, кого это волнует?

Дженсон не поехал на тесты в Бахрейн, он не воспринимает это серьезно. «Я хочу остаться в Америке и заниматься своим триатлоном, меня не волнуют тесты в Бахрейне». Для меня это удивительно.

Для Дженсона первая сессия в Монако будет командой: «А ну просыпайся!». Но кажется, ему это не интересно. Я не думаю, что он рвался к телефону (когда узнал о том, что Алонсо нужна замена).