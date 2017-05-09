Марк Уэббер: Кажется, Баттону не интересна гонка в Монако
Бывший гонщик «Формулы-1» Марк Уэббер высказал мнение, что у Дженсона Баттона полностью отсутствует мотивация возвращаться на одну гонку в Монако, где британец должен заменить Фернандо Алонсо в «Макларене». Возвращение 37-летнего британца на одну гонку стало возможным благодаря участию Алонсо в «Инди 500».
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Видимо, что-то случилось...
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— Дженсон в Монако никому не интересен, — приводит Motorsport слова Уэббера. — Он выедет, столкнется с проблемами с давлением топлива в первой практике, квалифицируется 17-м, сойдет на 12-м круге гонки. Ну и что, кого это волнует?
Дженсон не поехал на тесты в Бахрейн, он не воспринимает это серьезно. «Я хочу остаться в Америке и заниматься своим триатлоном, меня не волнуют тесты в Бахрейне». Для меня это удивительно.
Для Дженсона первая сессия в Монако будет командой: «А ну просыпайся!». Но кажется, ему это не интересно. Я не думаю, что он рвался к телефону (когда узнал о том, что Алонсо нужна замена).
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