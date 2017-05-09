Маллья признан виновным в неуважении к суду
Верховный суд Индии признал босса команды «Форс Индия» Виджая Маллью виновным в неуважении к суду, сообщает BBC.
Против индийского бизнесмена на родине поданы судебные иски, в которых местные банки обвиняют его в невыплате кредитов. Утверждается, что Маллья должен банкам порядка $ 777 млн, однако сам бизнесмен это отрицает.
Верховный суд Индии обязал Маллью явиться на слушания 10 июля, но на данный момент он находится в Лондоне. Индия добивается от Великобритании экстрадиции Малльи, чтобы предъявить обвинения в финансовых махинациях, связанных с теперь уже не существующей авиакомпанией Kingfisher Airlines.
Ходатайство о неуважении Малльи к суду было подано группой банков во главе с госбанком Индии.
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