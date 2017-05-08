Немецкий гонщик Глок получил предложение вернуться в «Формулу-1»

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«Рад сообщить, что после удачного старта сезона в DTM мне позвонили из команды “Формулы-1”, — написал Глок. — Скоро я сообщу о своей первой гонке. В настоящее время ведутся переговоры».