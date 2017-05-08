Немецкий гонщик Глок получил предложение вернуться в «Формулу-1»
МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Немецкий гонщик Тимо Глок, ранее выступавший в чемпионате мира по автогонкам в классе машин «Формула-1», а сейчас соревнующийся в Немецком кузовном чемпионате (DTM), заявил, что получил предложение перейти в одну из команд «Формулы-1». Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.
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«Рад сообщить, что после удачного старта сезона в DTM мне позвонили из команды “Формулы-1”, — написал Глок. — Скоро я сообщу о своей первой гонке. В настоящее время ведутся переговоры».
Глок дебютировал в «Формуле-1» в 2004 году, позднее он выступал в «королевских гонках» с 2008 по 2012 год. Лучшим результатом немецкого пилота было второе место на
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