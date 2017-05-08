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8 мая 2017, 19:45 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Квят: Надеюсь занять место выше десятого в Испании

Пилот «Торо Россо» Даниил Квят рассказал о своих целях на грядущий Гран-при Испании Формулы-1.

Пилот <span class=error>Торо</span> <span class=error>Россо</span> Даниил <span class=error>Квят</span> рассказал о своих целях на грядущий <nobr>Гран-при </nobr>Испании Формулы-1. Увеличить
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«Когда выступаешь в стране своего напарника, к тебе меньше внимания, что иногда хорошо и даёт сосредоточиться на выступлении. Ведь в таких случаях большинство событий посещает напарник. Я отработал своё в России, теперь черёд Карлоса!

Два последних года я становился десятым в Барселоне, но надеюсь быть выше в этом году. Мы проводим много тестов в Барселоне и хорошо знаем трассу. В целом она мне нравится. На тестах мы собрали много данных и теперь должны сделать всё идеально, чтобы быть в хорошей форме, — цитирует Квята пресс-служба команды.
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