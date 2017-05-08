Квят: Надеюсь занять место выше десятого в Испании
Пилот «Торо Россо» Даниил Квят рассказал о своих целях на грядущий
Гран-при Испании Формулы-1.
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«Когда выступаешь в стране своего напарника, к тебе меньше внимания, что иногда хорошо и даёт сосредоточиться на выступлении. Ведь в таких случаях большинство событий посещает напарник. Я отработал своё в России, теперь черёд Карлоса!
Два последних года я становился десятым в Барселоне, но надеюсь быть выше в этом году. Мы проводим много тестов в Барселоне и хорошо знаем трассу. В целом она мне нравится. На тестах мы собрали много данных и теперь должны сделать всё идеально, чтобы быть в хорошей форме, — цитирует Квята
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