Квят: Надеюсь занять место выше десятого в Испании

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«Когда выступаешь в стране своего напарника, к тебе меньше внимания, что иногда хорошо и даёт сосредоточиться на выступлении. Ведь в таких случаях большинство событий посещает напарник. Я отработал своё в России, теперь черёд Карлоса!