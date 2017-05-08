Хэмилтон: Очень грустно наблюдать за проблемами «Макларена»

«У «Макларена» есть место в моём сердце, я был с ними так долго, и опеределённо грустно видеть, что такая замечательная команда находится не на вершине… У них были перемены в руководстве, но самое главное для меня то, что «Макларен» не теряет своего нутра и души, того, чем была эта команда, когда я полюбил её, прежде чем пришёл туда и потом, когда уже гонялся за неё.

Я очень надеюсь, что они вернуться в борьбу, потому что это было бы здорово. Они не выиграли ни одной гонки с тех пор, как я ушёл. Но я думаю, что они смогут это сделать, как только решат вопрос со своей силовой установкой, а также с машиной. Полагаю, они могут значительно продвинуться вперёд, — цитирует Хэмилтона ESPN.