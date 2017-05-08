Мик Шумахер: Я двигаюсь к Ф-1 шаг за шагом

На данный момент сын семикратного чемпиона мира в Ф-1 Михаэля Шумахера выступает в европейской Формуле-3.

«Я только пришёл в Формулу-3, только что прошёл мой второй гоночный уик-энд здесь. Я продвигаюсь шаг за шагом», — рассказал Шумахер-младший в интервью немецкому телеканалу ARD.

Немецкий гонщик также рассказал, что чувствует себя комфортно в высококонкурентом чемпионате Ф-3. «У меня нет серьёзных проблем. Автомобиль очень быстр. Я думаю, что почти столь же быстр, как и машина DTM. Это очень весело», — заявил гонщик.