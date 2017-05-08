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8 мая 2017, 15:09 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Мик Шумахер: Я двигаюсь к Ф-1 шаг за шагом

Мик Шумахер заявил о том, что не спешит становиться следующим молодым гонщиком Формулы-1, в отличие от Макса Ферстаппена и Лэнса Стролла, пришедших в «Королевские автогонки» в довольно юном возрасте.

На данный момент сын семикратного чемпиона мира в Ф-1 Михаэля Шумахера выступает в европейской Формуле-3.

«Я только пришёл в Формулу-3, только что прошёл мой второй гоночный уик-энд здесь. Я продвигаюсь шаг за шагом», — рассказал Шумахер-младший в интервью немецкому телеканалу ARD.

Немецкий гонщик также рассказал, что чувствует себя комфортно в высококонкурентом чемпионате Ф-3. «У меня нет серьёзных проблем. Автомобиль очень быстр. Я думаю, что почти столь же быстр, как и машина DTM. Это очень весело», — заявил гонщик.
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