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8 мая 2017, 14:11 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Экклстоуна связывают с возможной сделкой по продаже «Форс Индия»

Бывший руководитель Формулы-1 Берни Экклстоун может быть вовлечён в потенциальную сделку по продаже команды «Форс Индия».

Бывший руководитель Формулы-1 <span class=error>Берни</span> Экклстоун может быть вовлечён в потенциальную сделку по продаже команды Форс Индия. Увеличить
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Ранее появилась информация о том, что в Формулу-1 может вернуться легендарная команда «Брэбем», которая может возродиться на базе нынешней «Форс Индия». За проектом по возрождению «Брэбема» стоит консорциум инвесторов из США.

«Большой вопрос в том, не стоит ли за этим Берни (Экклстоун)?», — отмечает авторитетный журналист швейцарского издания Blick Роджер Бенуа, ссылаясь на сообщения о возможной продаже команды.
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