Экклстоуна связывают с возможной сделкой по продаже «Форс Индия»
Бывший руководитель Формулы-1 Берни Экклстоун может быть вовлечён в потенциальную сделку по продаже команды «Форс Индия».
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Ранее появилась информация о том, что в Формулу-1 может вернуться легендарная команда «Брэбем», которая может возродиться на базе нынешней «Форс Индия». За проектом по возрождению «Брэбема» стоит консорциум инвесторов из США.
«Большой вопрос в том, не стоит ли за этим Берни (Экклстоун)?», — отмечает авторитетный журналист швейцарского издания Blick Роджер Бенуа, ссылаясь на сообщения о возможной продаже команды.
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