«Хонда» для «Заубера»: благо или харакири?

В то время как у «Макларена» с «Хондой» каждый новый Гран-при сезона-2017 превращается в сплошной кошмар, в «Заубере» официально подтвердили следующее: в новом году они будут использовать японские силовые установки.

Как это следует понимать? Вот с данным вопросом и необходимо разобраться.

Первый парень на деревне

Видимо, не зря говорят, что лучше быть первым парнем на деревне, чем вторым в городе. По крайней мере, решение «Заубера» стать клиентом «Хонды» как нельзя лучше подтверждает эту народную мудрость. Моторы японского происхождения пока совсем никак «не едут», но всё же речь идёт не о «просроченных» двигателях «Феррари» («Заубер» — это вам не «Хаас», куда итальянцы отправляют всё только лучшее и свежее), а об агрегатах, абсолютно идентичных тем, какие «Хонда» поставляет самому «Макларену».

Поймите правильно: в таком высокотехнологичном виде спорта, коим является Формула-1, необходимо иметь хотя бы гипотетическую возможность рано или поздно осуществить качественный скачок. С прошлогодними моторами из Маранелло куда-то расти в принципе невозможно, а вот «Хонда», пускай сейчас это и звучит утопично, при своём бюджете и уровне специалистов действительно способна сделать стоящее «сердце». Более того, «Заубер» не может не радовать тот факт, что теперь они будут гордо носить почётный статус второго клиента «Хонды», сразу за «Маклареном». А это круто в одном даже имиджевом плане.

Но не боятся ли в «Заубере» пойти по той же самой тропинке, которой сейчас идёт «Макларен», спотыкаясь и падая на каждом шагу? Мониша Кальтенборн уверена, что у них всё будет в полном порядке. Впрочем, такой оптимизм в риторике руководительницы швейцарской «конюшни» больше выглядит показным, а что творится на самом деле в душе у госпожи Кальтенборн — неизвестно. Не стоит забывать о том, что весь технический штаб «Заубера» долгие годы работал именно с моторами «Феррари» (не беря в учёт, естественно, несколько сезонов нахождения «под крылом» БМВ), и отсюда вывод: просто и быстро разобраться во всех тонкостях «Хонды» никак не выйдет. Да и к тому же поставкой им одних лишь двигателей от «Хонды» дело не ограничится. Так, болидам из Хинвиля коробки передач, электронные и гидравлические системы даст «Макларен». Да-да, именно «Макларен»! Посмотрим на выражение лица Мониши уже зимой, когда её инженеры будут работать в поте лица, пытаясь «подружить» массу новых для них компонентов.

Когда четыре лучше двух

Не секрет, что сегодня миру «Больших Призов» не хватает тестовых сессий, когда команды могут лишний раз испытать какие-то очередные свои новинки. Вот и приходится обкатывать свежие решения непосредственно в боевых условиях. Хорошо, когда у моториста есть, так скажем, заводской проект и ещё несколько клиентских: в таком случае можно с чем-то экспериментировать именно на последних. «Хонда» же сейчас, будучи ограниченной одним гоночным партнёром, вынуждена всё проверять на амбициозном «Макларене» с не менее амбициозным Фернандо Алонсо в кокпите одного из оранжево-чёрных болидов. В «Заубере», очевидно, с этим могут и не согласиться, но она сейчас нужна «Хонде» именно в качестве подопытного кролика! Однако и тут думается, что Мониша Кальтенборн осознаёт суть всего происходящего. И это её устраивает. По крайней мере, устраивает уж точно на данную минуту.

А не ревнует ли «Макларен» саму «Хонду» к её новому клиенту? Ответ утвердительный — нет, не ревнует. Ведь «Заубер» — это вам не «Ред Булл», который зачастую требует от «Рено» по моторам даже больше, чем фирменная «конюшня» французов в Ф-1. И ещё раз отметим: «Макларен», как и «Хонда», заинтересован в создании испытательной лаборатории на базе «Заубера», чтобы самому не брать на себя выполнение всей этой черновой домашней работы.

Прокати меня, «Хонда», на «Заубере»

Все знают Монишу Кальтенборн как великолепного мастера по привлечению рента-драйверов. Кажется, что ели бы она работала в «Маноре» или «Кэтерхэме», то эти две команды до сих пор бы «скрипели», но жили. Жизненное кредо Мониши предельно ясно: хочешь оставаться у руля в высококонкурентной среде — приспосабливайся. Все твердят, что её гонщики часто не того уровня, чтобы выступать в «королеве автоспорта», а она продолжает смотреть сначала на спонсорские бюджеты и уже только потом на талант. Вот поэтому уже и пошли активные разговоры о том, что «Хонда» может воспользоваться моментом и посадить кого-нибудь из своих воспитанников в «Заубер». Но кого? Нобухару Мацуситу, к примеру, если японец из Формулы-2, конечно, получит суперлицензию. А больше действительно молодых надежд в числе подопечных «Хонды» как-то и не наблюдается. Правда, есть ещё вот такой вариант: «Макларен», имея тесные связи с «Хондой» и на правах поставщика трансмиссий и прочего, может вполне пролоббировать интересы какого-нибудь пилота своей молодёжной программы. Но пока всё это только чистейшие предположения.