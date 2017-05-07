«Хонда» для «Заубера»: благо или харакири?
«Заубер» решил с сезона-2018 сменить поставщика моторов, предпочтя «Хонду» вместо «Феррари». Шаг ли это вперёд или в пропасть?
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
В то время как у «Макларена» с «Хондой» каждый новый
Как это следует понимать? Вот с данным вопросом и необходимо разобраться.
Первый парень на деревне
Видимо, не зря говорят, что лучше быть первым парнем на деревне, чем вторым в городе. По крайней мере, решение «Заубера» стать клиентом «Хонды» как нельзя лучше подтверждает эту народную мудрость. Моторы японского происхождения пока совсем никак «не едут», но всё же речь идёт не о «просроченных» двигателях «Феррари» («Заубер» — это вам не «Хаас», куда итальянцы отправляют всё только лучшее и свежее), а об агрегатах, абсолютно идентичных тем, какие «Хонда» поставляет самому «Макларену».
Поймите правильно: в таком высокотехнологичном виде спорта, коим является Формула-1, необходимо иметь хотя бы гипотетическую возможность рано или поздно осуществить качественный скачок. С прошлогодними моторами из Маранелло
Но не боятся ли в «Заубере» пойти по той же самой тропинке, которой сейчас идёт «Макларен», спотыкаясь и падая на каждом шагу? Мониша Кальтенборн уверена, что у них всё будет в полном порядке. Впрочем, такой оптимизм в риторике руководительницы швейцарской «конюшни» больше выглядит показным, а что творится на самом деле в душе у госпожи Кальтенборн — неизвестно. Не стоит забывать о том, что весь технический штаб «Заубера» долгие годы работал именно с моторами «Феррари» (не беря в учёт, естественно, несколько сезонов нахождения «под крылом» БМВ), и отсюда вывод: просто и быстро разобраться во всех тонкостях «Хонды» никак не выйдет. Да и к тому же поставкой им одних лишь двигателей от «Хонды» дело не ограничится. Так, болидам из Хинвиля коробки передач, электронные и гидравлические системы даст «Макларен».
Когда четыре лучше двух
Не секрет, что сегодня миру «Больших Призов» не хватает тестовых сессий, когда команды могут лишний раз испытать
А не ревнует ли «Макларен» саму «Хонду» к её новому клиенту? Ответ утвердительный — нет, не ревнует. Ведь «Заубер» — это вам не «Ред Булл», который зачастую требует от «Рено» по моторам даже больше, чем фирменная «конюшня» французов в Ф-1. И ещё раз отметим: «Макларен», как и «Хонда», заинтересован в создании испытательной лаборатории на базе «Заубера», чтобы самому не брать на себя выполнение всей этой черновой домашней работы.
Прокати меня, «Хонда», на «Заубере»
Все знают Монишу Кальтенборн как великолепного мастера по привлечению
Так что же хочет получить «Заубер» на выходе от партнёрства с «Хондой»? Как это ни банально звучит, первостепенной задачей
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter