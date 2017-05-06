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6 мая 2017, 19:26 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

«Феррари» отчиталась о росте прибыли в первом квартале 2017 года

Компания «Феррари» сообщила о росте чистой прибыли компании на 60%, об этом сообщает F1i.

В первую очередь это связывают с производством суперкаров с 12-цилиндровыми моторами, таких как GTC4Lusso, F12tdf и LaFerrari Aperta. Их продажи увеличились вдвое по сравнению с прошлым годом.

За два следующих года «Феррари» предполагает увеличить производство автомобилей с 7000 до 9000 тысяч. Также на рост прибыли повлияли доходы от спонсорских и коммерческих сделок, которые выросли на 4%, до 123 млн евро, в том числе за счёт увеличения количества спонсоров у команды Формулы-1.

Акции компании продолжают расти, а предполагаемый доход за 2017 год составит $ 1 млрд.
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