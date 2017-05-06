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https://sport.mail.ru/news/formula1/29665761/
6 мая 2017, 17:06 | Авто/мото: Формула-1 | Советский спорт

Берни Экклстонун: Пока Кэри не сделал ничего полезного для Формулы-1

Бывший исполнительный директор Формулы-1, а ныне почетный председатель Берни Экклстоун считает, что его преемник на этом посту Чейз Кэри пока не сделал ничего полезного.

Бывший исполнительный директор Формулы-1 а ныне почетный председатель <span class=error>Берни</span> Экклстоун считает что его преемник на этом посту <span class=error>Чейз</span> <span class=error>Кэри</span> пока не сделал ничего полезного. Увеличить
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«Что он сделал к настоящему времени? Он сказал, что собирается открыть доступ в паддок для как можно большего количества людей. И что он сделал? Отозвал пропуска в паддок в Сочи для высокопоставленных лиц, в том числе, кажется, для президента Владимира Путина.

Он говорит о социальных медиа, но пока он не сделал ничего полезного для Формулы-1, — цитирует Экклстоуна Autosport.
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