Кальтенборн: Мы недостаточно представляли, как всё происходит в России

Мы общались с главой «Заубера» Монишей Кальтенборн во время гоночного уик-энда Гран-при России ещё до объявления о переходе швейцарской команды на моторы «Хонда». Однако сомнений в будущем партнёрстве «Заубера» и японцев практически не оставалось, поэтому и нашу беседу мы начали именно с обсуждения перспектив двигателей, которые сейчас доводят до белого каления Фернандо Алонсо.

«У нас агрессивный план развития»

— Мониша, вы верите, что «Хонда» в состоянии сделать большой шаг вперёд в 2018-м?

— Я уверена в этом. Каждый моторист, у которого подобные проблемы, безостановочно работает, чтобы прибавить. Помните, какая была ситуация с двигателем «Феррари» в 2014 году? И посмотрите, какой шаг вперёд они сделали! Каждый поставщик моторов будет делать то же самое, и «Хонда» в этом отношении ничем не отличается от остальных.

— Вернёмся к старту этого чемпионата. Как вам первые гонки «Заубера»?

— Конечно, ещё рано делать глобальные выводы, но мы не удовлетворены тем, где находимся. Определённо, потенциал нашей машины выше. Нам нужно понять ряд вещей. И я уверена, что мы станем более конкурентоспособными по мере реализации нашего плана развития автомобиля. Этот план весьма агрессивный. Придётся подождать несколько гонок, ну, а пока нам нужно лучше выполнять свою работу.

— Вы ждали большего от вашей машины или меньшего прогресса от ряда конкурентов?

— Нельзя оценивать свою работу, просто сравнивая себя с другими командами. Всё равно ведь мы можем повлиять только на собственную скорость. Мы знаем, что разочарованы тем, где находимся. Наши ожидания были выше, но мы поняли проблемы — это самое главное. В соответствии с этим мы адаптировали наш план по доработке машины — осталось его реализовать.

Мы знаем, что другие тоже будут прогрессировать, пусть и трудно сказать, насколько существенно. Но мы уверены, что при реализации нашего плана — он действительно амбициозный, — мы должны быть конкурентоспособными. Новинки будут в Барселоне, также мы ждём гонки в Сильверстоуне, а там посмотрим, как складывается гонка развития.

— Но у вас не будет обновлений прошлогоднего мотора «Феррари».

— Мы знали, что двигатель будет являться для нас лимитирующим фактором, но, напомню, это решение принималось техническим департаментом, чтобы мы могли сконцентрироваться на самой машине. Пока мы не использовали это преимущество, но, как я уже сказала, мы поняли проблемы. А что касается мотора, у нас всё же будет некоторое обновление — в плане управляемости двигателя. Других новинок в моторе, конечно, не планируется.

— В том году «Торо Россо» очень сильно страдал из-за старого двигателя. Вы ждёте менее серьёзных проблем?

— Мы не знаем, какая именно ситуация была в «Торо Россо», насколько сильно они дорабатывали прошлогоднюю машину. Так что нужно смотреть на нас самих. Нужно концентрироваться на аэродинамике, и мы уверены, что при хорошей работе всё будет неплохо.

— В таком случае, на что «Зауберу» реально рассчитывать дальше в этом году?

— Мне трудно сказать, на какое место в Кубке конструкторов мы могли бы нацеливаться: мы ведь не знаем, что планируют другие команды. Но наша цель — догнать большую группу середняков. И чем выше мы в ней поднимемся, тем лучше.

«Бюджет не может быть для нас оправданием»

— Отсутствие Паскаля Верляйна в двух первых Гран-при оказало негативное влияние на старт сезона?

— Конечно, некоторое влияние было. У нас сменился пилот, это новый гонщик для команды, и в идеале вы хотите, чтобы новичок отработал все тесты, познакомился с командой, изучил рабочие процедуры. К тому же Паскаль никогда прежде не работал с «Феррари». Так что очевидно, что ситуация не была идеальной. Но мы можем видеть, что Паскаль хорошо интегрировался в команду. Теперь просто нужно подождать, когда он восстановит форму на 100 процентов.

— Вы были удивлены, что в первой же гонке после возвращения он выступил так сильно?

— Он хорошо проделал очень хорошую работу. Его травма не была мелкой, но он восстановился. Определённо, он выступил впечатляюще.

— Паскаль — протеже «Мерседеса», а у вас моторы «Феррари». Это не привело к каким-то проблемам при заключении контракта?

— Нет.

— С прошлого года у «Заубера» новые владельцы, инвесторы. Но почему они не хотят рекламировать себя и держатся в тени? Мы не видим логотипов на болидах.

— Как вы сами сказали, они — инвесторы. Они видят возможности, которые предоставляют при владении «Заубером». Команда Формулы-1 — лишь часть нашей структуры. Да, положение в команде Ф-1 должно стабилизироваться, ведь это по-прежнему наиболее известное подразделение «Заубера», которое продвигает всю группу вперёд. Но есть и другие подразделения, и наши новые владельцы понимают, что могут получить благодаря развитию этого бизнеса. Они получают выход в новые области бизнеса. Так что это стратегическая инвестиция, и их цель — двигаться вперёд.

— Вы довольны нынешним бюджетом команды Формулы-1?

— Абсолютно. Определённо, размер бюджета не может являться для нас оправданием.

«Что-то внутри России пошло не так»

— У Формулы-1 новые владельцы, которые обещали помочь независимым командам. Вы ощущаете эту помощь или пока это лишь красивые слова?

— Мы чувствуем, что у них действительно есть намерение помочь. Они уже показывают это с помощью маленьких шагов. Конечно, нужно время, но вместе с тем они понимают, что времени в запасе нет. На основе их контактов с командами, особенно менее крупными, мы уверены, что новые владельцы понимают наши проблемы и осознают, насколько важны независимые коллективы для Формулы-1. Мы такая же часть Формулы-1, как и любая заводская команда. Они ценят нас. Мы уверены, что все переговоры насчёт будущего Ф-1 приведут к позитивному результату.

— И у вас правда есть ощущение, что при новом Договоре согласия распределение доходов будет более справедливым?

— Я верю, да. Нам нужно другое распределение доходов, причём оно должно быть более прозрачным. Нужно использовать все возможности, чтобы уровень команд становился более ровным. Это ключ к борьбе в Формуле-1. Чем зрелищнее и плотнее борьба, тем меньше у Ф-1 проблем. Собственно, многие проблемы в чемпионате возникли именно из-за недостаточной конкуренции. Так что более справедливое распределение доходов — это ключевая задача. Также нужно думать о сокращении расходов. А третий элемент — технический регламент, потому что всё связано друг с другом, нужно учитывать все факторы.

— Ваша команда по-прежнему называется «Заубер». Продолжаете ли вы общаться с основателем команды Петером Заубером? Возможно, он даёт какие-то советы?

— Конечно, контакты сейчас ограничены. Впервые в истории компании он больше никак не вовлечён в её работу. Учитывая, как много сейчас в Формуле-1 поездок, контакты ограничены. А что касается названия, то это же настоящий бренд, который уже живёт собственной жизнью.

— Не могу не спросить про историю, которая произошла несколько лет назад. Было объявлено, что у команды появятся российские инвесторы, а Сергея Сироткина будут готовить к дебюту в Формуле-1. Что в итоге пошло не так?

— Честно говоря, не могу вам объяснить. Мы подписали документы, провели все необходимые проверки перед сделкой, которые показали, что всё в порядке. Но, думаю, у нас не было достаточного представления, как всё работает в России. Вероятно, что-то внутри страны пошло не так. Мы бы ни за что не делали официальных объявлений для прессы, если бы не имели подписанных документов.

— Спасибо за разъяснение. И последний вопрос. Где вы видите «Заубер» через год и, предположим, через пять лет?

— Постоянно шагающим вверх! А нам, как вы понимаете, есть куда подниматься, это длинный путь. Так что работы на ближайшие пять лет у нас хватает.