Кальтенборн: Мы недостаточно представляли, как всё происходит в России
Глава «Заубера» Мониша Кальтенборн рассказала, почему верит в «Хонду» и что пошло не так в истории с российскими инвесторами в 2013 году.
Мы общались с главой «Заубера» Монишей Кальтенборн во время гоночного
«У нас агрессивный план развития»
— Мониша, вы верите, что «Хонда» в состоянии сделать большой шаг вперёд в 2018-м?
— Я уверена в этом. Каждый моторист, у которого подобные проблемы, безостановочно работает, чтобы прибавить. Помните, какая была ситуация с двигателем «Феррари» в 2014 году? И посмотрите, какой шаг вперёд они сделали! Каждый поставщик моторов будет делать то же самое, и «Хонда» в этом отношении ничем не отличается от остальных.
— Вернёмся к старту этого чемпионата. Как вам первые гонки «Заубера»?
— Конечно, ещё рано делать глобальные выводы, но мы не удовлетворены тем, где находимся. Определённо, потенциал нашей машины выше. Нам нужно понять ряд вещей. И я уверена, что мы станем более конкурентоспособными по мере реализации нашего плана развития автомобиля. Этот план весьма агрессивный. Придётся подождать несколько гонок, ну, а пока нам нужно лучше выполнять свою работу.
— Вы ждали большего от вашей машины или меньшего прогресса от ряда конкурентов?
— Нельзя оценивать свою работу, просто сравнивая себя с другими командами. Всё равно ведь мы можем повлиять только на собственную скорость. Мы знаем, что разочарованы тем, где находимся. Наши ожидания были выше, но мы поняли проблемы — это самое главное. В соответствии с этим мы адаптировали наш план по доработке машины — осталось его реализовать.
Мы знаем, что другие тоже будут прогрессировать, пусть и трудно сказать, насколько существенно. Но мы уверены, что при реализации нашего плана — он действительно амбициозный, — мы должны быть конкурентоспособными. Новинки будут в Барселоне, также мы ждём гонки в Сильверстоуне, а там посмотрим, как складывается гонка развития.
— Но у вас не будет обновлений прошлогоднего мотора «Феррари».
— Мы знали, что двигатель будет являться для нас лимитирующим фактором, но, напомню, это решение принималось техническим департаментом, чтобы мы могли сконцентрироваться на самой машине. Пока мы не использовали это преимущество, но, как я уже сказала, мы поняли проблемы. А что касается мотора, у нас всё же будет некоторое обновление — в плане управляемости двигателя. Других новинок в моторе, конечно, не планируется.
— В том году «Торо Россо» очень сильно страдал
— Мы не знаем, какая именно ситуация была в «Торо Россо», насколько сильно они дорабатывали прошлогоднюю машину. Так что нужно смотреть на нас самих. Нужно концентрироваться на аэродинамике, и мы уверены, что при хорошей работе всё будет неплохо.
— В таком случае, на что «Зауберу» реально рассчитывать дальше в этом году?
— Мне трудно сказать, на какое место в Кубке конструкторов мы могли бы нацеливаться: мы ведь не знаем, что планируют другие команды. Но наша цель — догнать большую группу середняков. И чем выше мы в ней поднимемся, тем лучше.
«Бюджет не может быть для нас оправданием»
— Отсутствие Паскаля Верляйна в двух первых
— Конечно, некоторое влияние было. У нас сменился пилот, это новый гонщик для команды, и в идеале вы хотите, чтобы новичок отработал все тесты, познакомился с командой, изучил рабочие процедуры. К тому же Паскаль никогда прежде не работал с «Феррари». Так что очевидно, что ситуация не была идеальной. Но мы можем видеть, что Паскаль хорошо интегрировался в команду. Теперь просто нужно подождать, когда он восстановит форму на 100 процентов.
— Вы были удивлены, что в первой же гонке после возвращения он выступил так сильно?
— Он хорошо проделал очень хорошую работу. Его травма не была мелкой, но он восстановился. Определённо, он выступил впечатляюще.
— Паскаль — протеже «Мерседеса», а у вас моторы «Феррари». Это не привело к
— Нет.
— С прошлого года у «Заубера» новые владельцы, инвесторы. Но почему они не хотят рекламировать себя и держатся в тени? Мы не видим логотипов на болидах.
— Как вы сами сказали, они — инвесторы. Они видят возможности, которые предоставляют при владении «Заубером». Команда Формулы-1 — лишь часть нашей структуры. Да, положение в команде Ф-1 должно стабилизироваться, ведь это
— Вы довольны нынешним бюджетом команды Формулы-1?
— Абсолютно. Определённо, размер бюджета не может являться для нас оправданием.
«Что-то внутри России пошло не так»
— У Формулы-1 новые владельцы, которые обещали помочь независимым командам. Вы ощущаете эту помощь или пока это лишь красивые слова?
— Мы чувствуем, что у них действительно есть намерение помочь. Они уже показывают это с помощью маленьких шагов. Конечно, нужно время, но вместе с тем они понимают, что времени в запасе нет. На основе их контактов с командами, особенно менее крупными, мы уверены, что новые владельцы понимают наши проблемы и осознают, насколько важны независимые коллективы для Формулы-1. Мы такая же часть Формулы-1, как и любая заводская команда. Они ценят нас. Мы уверены, что все переговоры насчёт будущего Ф-1 приведут к позитивному результату.
— И у вас правда есть ощущение, что при новом Договоре согласия распределение доходов будет более справедливым?
— Я верю, да. Нам нужно другое распределение доходов, причём оно должно быть более прозрачным. Нужно использовать все возможности, чтобы уровень команд становился более ровным. Это ключ к борьбе в Формуле-1. Чем зрелищнее и плотнее борьба, тем меньше у Ф-1 проблем. Собственно, многие проблемы в чемпионате возникли именно
— Ваша команда
— Конечно, контакты сейчас ограничены. Впервые в истории компании он больше никак не вовлечён в её работу. Учитывая, как много сейчас в Формуле-1 поездок, контакты ограничены. А что касается названия, то это же настоящий бренд, который уже живёт собственной жизнью.
— Не могу не спросить про историю, которая произошла несколько лет назад. Было объявлено, что у команды появятся российские инвесторы, а Сергея Сироткина будут готовить к дебюту в Формуле-1. Что в итоге пошло не так?
— Честно говоря, не могу вам объяснить. Мы подписали документы, провели все необходимые проверки перед сделкой, которые показали, что всё в порядке. Но, думаю, у нас не было достаточного представления, как всё работает в России. Вероятно,
— Спасибо за разъяснение. И последний вопрос. Где вы видите «Заубер» через год и, предположим, через пять лет?
— Постоянно шагающим вверх! А нам, как вы понимаете, есть куда подниматься, это длинный путь. Так что работы на ближайшие пять лет у нас хватает.
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