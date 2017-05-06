Почему в Сочи не было обгонов и что с этим можно сделать

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Гран-при России 2017 года немного удивил старожилов — после стартовых баталий в гонке не было ни одного обгона, что даже для современной Формулы-1 всё-таки редкость. Именно этого перед стартом сезона опасались те, кто предсказывал: более развитая аэродинамика будет мешать борьбе на трассе.

«Чемпионат» рассказывает, что же пошло не так и можно ли что-то сделать, чтобы увеличить количество обгонов на «Сочи Автодроме».

Слой резины

Для гонщиков одной из сложностей в этот уик-энд был прогрев шин и сцепление резины с асфальтом. На «Сочи Автодроме» очень гладкое покрытие, потому многие машины скользят. Резина работала в довольно узком диапазоне условий, а потому добиться максимума было трудно. Например, именно этим обусловлено слабое выступление Льюиса Хэмилтона. Кроме того, скользкое покрытие било по зрелищности гонки: любая атака является риском, и гонщики готовы идти на него, только если уверены в себе, машине и уровне сцепления.

Можно ли с этим что-то сделать? Чтобы покрытие трассы обеспечивало лучшее сцепление, асфальт должен быть прорезинен. Для этого нужны десятки, даже сотни гонок, по ходу которых гоночные машины понемногу «укатывают» на покрытие резину. И в принципе, можно было бы проводить на «Сочи Автодроме» ещё больше соревнований любого уровня, заезды любых машин, лишь бы на асфальте нарабатывался слой резины.

Однако трасса расположена в зоне влажных тропиков, здесь часто бывают ливни, а вода стекает с гор прямо в Имеретинскую низменность. Поток смывает с трассы накатанный слой резины, а потому проведение дополнительных гонок ради улучшения сцепления практического смысла не имеет.

Жёсткие шины

В этом году в Формуле-1 используются заметно более жёсткие шины. Например, Нико Хюлькенберг на одном комплекте «ультрасофта» прошёл 43 круга — три в квалификации и ещё 40 в гонке. В самом же заезде гонщики использовали один пит-стоп примерно на середине дистанции, поэтому какой-то принципиальной разницы в тактике пилотов не было и никому не пришлось пробиваться сквозь трафик.

Можно ли с этим что-то сделать? В связи с переходом на новые шины и увеличившейся вслед за прижимной силой нагрузкой на резину продукция «Пирелли» в этом году стала существенно жёстче. С одной стороны, это позволяет гонщикам атаковать и меньше думать об экономии шин, что делает заезды зрелищнее. Но с другой — без существенной деградации резины не возникает той разницы в скорости, которая позволила бы осуществить обгон.

Ситуацию могло бы спасти абразивное покрытие и жаркая погода, но про асфальт мы с вами уже поговорили: износу покрышек он совсем не способствует. А в конце апреля в Сочи не так жарко, как в середине лета.

К сезону-2018 «Пирелли» наверняка модифицирует состав, чтобы резина разрушалась немного быстрее. И за счёт этого мы, возможно, увидим больше тактических схем и получим более насыщенную гонку.

Конфигурация

Когда у Карлоса Сайнса спросили, почему в Гран-при России не было обгонов, он заявил, что причина кроется в конфигурации трассы. «Здесь много 90-градусных поворотов, в которых, преследуя гонщика, ты постоянно находишься в аэродинамической тени и при этом не можешь “просунуть” носовой обтекатель, — объясняет Сайнс. — Например, в Китае есть повороты с открытым радиусом, где ты можешь “поймать” немного “чистого воздуха” и совершить обгон».

Можно ли с этим что-то сделать? «Сочи Автодром» жёстко вписан в структуру Олимпийского парка. Ещё на стадии проектирования трассы дизайнеры были зажаты в строгие рамки, а потому разгуляться Герману Тильке было практически негде. Таким образом, значительно изменить конфигурацию уже нельзя — объекты инфраструктуры привязаны друг к другу и расположены предельно компактно.

Кроме того, важно отметить, что Сайнс всё-таки немного лукавит. Да, в связке поворотов на третьем секторе довольно сложно произвести обгон, но по-прежнему остаётся жёсткое торможение перед вторым поворотом, выход из «Омеги» и скоростная связка 12-го и 13-го поворотов, где атаки возможны. Вот только перед обеими длиннейшими прямыми — те самые 90-градусные повороты, которые словно «сбрасывают» преследователей с задних антикрыльев — и потом они уже просто не успевают догнать соперника и пойти в атаку.

Что ж, вооружимся «Гуглом», забудем о правах собственности, зарытых под землёй коммуникациях и немного помечтаем. Нас интересуют повороты перед двумя длинными прямыми — то есть 10-й и 18-й. Если бы удалось понизить в них скорость, то, в теории, это подняло бы шансы на последующую атаку. С 10-м подобное изменение выглядит более реальным: впереди, за зоной вылета и ограждениями автодрома, находится ничем не примечательная зона, покрытая травой. Может, реально тут удлинить прямую после быстрой связки 8−9-го поворотов и сделать сам поворот более острым, а значит медленным? Теоретически такая задача не выглядит неподъёмной.

Зелёная площадка даёт шанс на замедление десятого поворота Чемпионат.com

С последним поворотом сложнее. Зоны вылета слева от трассы почти нет, сразу за ограждением идёт пешеходная дорожка для обитателей паддока и надземный мост. Ещё левее, уже за пределами автодрома, — Казачья улица, втиснутая между трассой и железнодорожными путями. И всё-таки и в данном случае ни к чему не обязывающее рисование маркером на карте позволяет так поменять 18-й поворот, чтобы на длинной стартовой прямой две машины не разделяла пропасть.

Перед 18-м поворотом трассу можно изогнуть влево, тем самым замедлив сам поворот Чемпионат.com

Машины

Подытожим написанное. Отсутствие обгонов на Гран-при России — стечение сразу нескольких обстоятельств, каждое из которых само по себе не гарантирует проблем, но все вместе может подпортить гонку. Во-первых, машины скользили на трассе и работали эффективно лишь в узком диапазоне условий. Во-вторых, в отсутствие альтернативных тактических схем, мы не видели борьбы пилотов, использовавших разные стратегии. В-третьих, и, пожалуй, это главное, гонщики сами по себе рассредоточились по трассе, согласно скорости своих машин.

Можно ли с этим что-то сделать? Про возможные изменения трассы мы поговорили, но не забывайте, что на перестройку нужны деньги. Между тем команды в сезоне-2017 существенно переделали болиды, чтобы они стали более требовательными, быстрыми и агрессивными. Из-за этого вопрос обгонов отошёл на второй план, а вместе с ним остался незамеченным ещё более важный нюанс: новые правила не сократили разницу между самыми быстрыми и самыми медленными машинами. Так, в Сочи уже через два круга после рестарта самые плотные разрывы в первой десятке измерялись секундами. Сможет ли ФИА каким-то образом сделать борьбу команд более плотной? Вероятно, сможет, но уже со следующим техническим регламентом, ждать которого по меньшей мере ещё года три.