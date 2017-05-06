Хэмилтон обогнал Ибрагимовича в списке самых богатых спортсменов Британии
Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон является самым богатым спортсменом Великобритании, информирует Sunday Times.
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Его состояние оценивается в 121 миллион фунтов стерлингов. На второй строчке расположился нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович, у которого 110 миллионов.
Самые богатые спортсмены Великобритании:
1. Льюис Хэмилтон («Формула-1», «Мерседес») — 121 миллион фунтов стерлингов.
2. Златан Ибрагимович (футбол, «Манчестер Юнайтед») — 110.
3. Уэйн Руни (футбол, «Манчестер Юнайтед») — 93.
4. Дженсон Баттон («Формула-1», «Макларен») — 86.
5. Рори Макилрой (гольф) — 82.
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