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6 мая 2017, 10:28 | Авто/мото: Формула-1 | Спорт-Экспресс

Хэмилтон обогнал Ибрагимовича в списке самых богатых спортсменов Британии

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон является самым богатым спортсменом Великобритании, информирует Sunday Times.

Пилот Мерседеса'​ <span class=error>Льюис</span> Хэмилтон является самым богатым спортсменом Великобритании. Увеличить
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Его состояние оценивается в 121 миллион фунтов стерлингов. На второй строчке расположился нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович, у которого 110 миллионов.

Самые богатые спортсмены Великобритании:

1. Льюис Хэмилтон («Формула-1», «Мерседес») — 121 миллион фунтов стерлингов.

2. Златан Ибрагимович (футбол, «Манчестер Юнайтед») — 110.

3. Уэйн Руни (футбол, «Манчестер Юнайтед») — 93.

4. Дженсон Баттон («Формула-1», «Макларен») — 86.

5. Рори Макилрой (гольф) — 82.
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