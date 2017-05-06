Риккьярдо раскритиковал выбор шин на «Гран-при Испании»

— Мы используем самый жесткий набор шин в Барселоне впервые в сезоне, — цитирует F1i Риккьярдо. — Не знаю, в чем тут будет польза. Мне кажется, никому на руку это не будет. Шины и так достаточно жесткие. А этот набор просто слишком жесткий! Надеюсь, что в Барселоне будет жарко, и мы сможем довести эти шины до рабочего состояния. Поскольку при низких температурах все окажемся в беде.