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6 мая 2017, 0:11 | Авто/мото: Формула-1 | Спорт-Экспресс

Риккьярдо раскритиковал выбор шин на «Гран-при Испании»

Пилот «Ред Булла» Даниэль Риккьярдо выразил недовольство тем, какой выбор шин сделала «Пирелли» на предстоящий «Гран-при Испании». На гонку в Барселоне командам будут предложены самые жесткие шины — «хард», «медиум» и «софт».

— Мы используем самый жесткий набор шин в Барселоне впервые в сезоне, — цитирует F1i Риккьярдо. — Не знаю, в чем тут будет польза. Мне кажется, никому на руку это не будет. Шины и так достаточно жесткие. А этот набор просто слишком жесткий! Надеюсь, что в Барселоне будет жарко, и мы сможем довести эти шины до рабочего состояния. Поскольку при низких температурах все окажемся в беде.
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