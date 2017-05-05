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5 мая 2017, 16:56 | Авто/мото: Формула-1 | ТАСС

Клозе и другие звезды спорта примут участие в футбольном матче в поддержку Шумахера

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Бывший футболист сборной Германии Мирослав Клозе примет участие в благотворительном матче в поддержку экс-гонщика чемпионата мира в классе машин «Формула-1» Михаэля Шумахера. Об этом сообщает Autosport.

В матче также сыграют баскетболист Дирк Новицки и двукратный чемпион Формулы-1 Мика Хаккинен. Увеличить
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В матче также примут участие сын гонщика Мик Шумахер, форвард клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Даллас», один из лучших снайперов лиги Дирк Новицки, двукратный чемпион «Формулы-1» Мика Хаккинен.

Матч пройдет 3 июля в Майнце. В прошлом году благотворительный матч собрал на стадионе в Майнце 25 тыс. зрителей.

В декабре 2013 года на горнолыжной трассе во Франции Шумахер получил серьезную черепно-мозговую травму с множественными повреждениями обоих полушарий мозга и кровоизлиянием. Бывший гонщик проходит восстановительные процедуры с сентября 2014 года на своей швейцарской вилле; в декабре 2016 года в британских СМИ появилась информация, что Шумахер никогда не придет в сознание, при этом представители семикратного чемпиона мира отказываются комментировать здоровье спортсмена.

Шумахер выступал в «Формуле-1» с 1991 по 2012 год за команды «Бенеттон», «Феррари» и «Мерседес». Он является семикратным чемпионом мира (1994, 1995, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004). Обладает рекордами «Формулы-1» по количеству побед (91), подиумов (155), побед за один сезон (13) и чемпионских титулов подряд (пять).
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