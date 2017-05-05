Мэрайя Кэри выступит на Гран-при Азербайджана
Певица Мэрайя Кэри выступит на
Гран-при Азербайджана Формулы-1 в Баку.
Кэри даст концерт по завершении гоночного
48-летняя Кэри за свою карьеру продала более 220 млн дисков в собственными песнями, 18 раз её песни занимали первое место в рейтинге Billboard Hot 100, также певица получила пять премий «Грэмми». Всего на счету Кэри 14 музыкальных альбомов, роли в нескольких фильмах и телесериалах.
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