Мэрайя Кэри выступит на Гран-при Азербайджана

Кэри даст концерт по завершении гоночного уик-энда.

48-летняя Кэри за свою карьеру продала более 220 млн дисков в собственными песнями, 18 раз её песни занимали первое место в рейтинге Billboard Hot 100, также певица получила пять премий «Грэмми». Всего на счету Кэри 14 музыкальных альбомов, роли в нескольких фильмах и телесериалах.