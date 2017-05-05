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5 мая 2017, 13:52 | Авто/мото: Формула-1 | ТАСС

Суд обязал немецкий журнал выплатить €50 тыс. семье Шумахера за ложную информацию о нем

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Суд Гамбурга обязал немецкий журнал Blute выплатить €50 тыс. компенсации семье знаменитого автогонщика Михаэля Шумахера за публикацию ложной информации о состоянии его здоровья. Об этом сообщает Spiegel.

В декабре 2015 года журнал Blute опубликовал на первой полосе материал с заголовком Больше чем рождественское чудо — Михаэль Шумахер может ходить Увеличить
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В декабре 2015 года Blute опубликовал на первой полосе материал с заголовком «Больше, чем рождественское чудо — Михаэль Шумахер может ходить». Представители издания утверждают, что имели своих осведомителей, которые сообщили им о том, что Шумахер может передвигаться при помощи санитаров и двигать рукой.

Семья Шумахера требовала компенсации не менее €100 тыс. Приговор не является окончательным и может быть обжалован.

В декабре 2013 года на горнолыжной трассе во Франции Шумахер получил серьезную черепно-мозговую травму с множественными повреждениями обоих полушарий мозга и кровоизлиянием. Бывший гонщик проходит восстановительные процедуры с сентября 2014 года на своей швейцарской вилле; в декабре 2016 года в британских СМИ появилась информация, что Шумахер никогда не придет в сознание, при этом представители семикратного чемпиона мира отказываются комментировать здоровье спортсмена.

Шумахер выступал в «Формуле-1» с 1991 по 2012 год за команды «Бенеттон», «Феррари» и «Мерседес». Он является семикратным чемпионом мира (1994, 1995, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004). Обладает рекордами «Формулы-1» по количеству побед (91), подиумов (155), побед за один сезон (13) и чемпионских титулов подряд (пять).
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