Эдди Джордан: «Мерседес» обсуждает будущее с Феттелем
Бывший менеджер команды «Формулы-1» Эдди Джордан уверен, что Себастьян Феттель из «Феррари» в будущем может перебраться в «Мерседес». По его словам, такие переговоры уже ведутся.
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— Конечно, «Мерседес» обсуждает будущее с Феттелем, — цитирует F1i Джордана. — Они должны
Впрочем, босс «Мерседеса» Тото Вольфф такие слухи опроверг.
— Здесь нет ни доли правды, — отметил Вольфф. — Иногда я болтаю с Себастьяном, потому что он мой сосед. Мы в Швейцарии живем рядом. На этом наши беседы заканчиваются.
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