Эдди Джордан: «Мерседес» обсуждает будущее с Феттелем

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— Конечно, «Мерседес» обсуждает будущее с Феттелем, — цитирует F1i Джордана. — Они должны что-то предпринимать. «Формула-1» жестокий бизнес, и мы должны быть готовы к любым неожиданностям. Это не только усиление «Мерседеса», но и ослабление соперника.

Впрочем, босс «Мерседеса» Тото Вольфф такие слухи опроверг.

— Здесь нет ни доли правды, — отметил Вольфф. — Иногда я болтаю с Себастьяном, потому что он мой сосед. Мы в Швейцарии живем рядом. На этом наши беседы заканчиваются.