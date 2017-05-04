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4 мая 2017, 23:26 | Авто/мото: Формула-1 | Спорт-Экспресс

Эдди Джордан: «Мерседес» обсуждает будущее с Феттелем

Бывший менеджер команды «Формулы-1» Эдди Джордан уверен, что Себастьян Феттель из «Феррари» в будущем может перебраться в «Мерседес». По его словам, такие переговоры уже ведутся.

Бывший менеджер команды Формулы-1 <span class=error>Эдди</span> <span class=error>Джордан</span> уверен что Себастьян <span class=error>Феттель</span> из <span class=error>Феррари</span> в будущем может перебраться в Мерседес. Увеличить
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— Конечно, «Мерседес» обсуждает будущее с Феттелем, — цитирует F1i Джордана. — Они должны что-то предпринимать. «Формула-1» жестокий бизнес, и мы должны быть готовы к любым неожиданностям. Это не только усиление «Мерседеса», но и ослабление соперника.

Впрочем, босс «Мерседеса» Тото Вольфф такие слухи опроверг.

— Здесь нет ни доли правды, — отметил Вольфф. — Иногда я болтаю с Себастьяном, потому что он мой сосед. Мы в Швейцарии живем рядом. На этом наши беседы заканчиваются.
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