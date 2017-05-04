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НУЖНО ПОДОЖДАТЬ ЕЩЕ ПЯТЬ-ШЕСТЬ ГОНОК

Мастер спорта международного класса, известный пилот Даниил Мове уверен, что малое количество обгонов — еще не тенденция. Окончательные выводы можно будет сделать к середине сезона. При этом Мове считает, что при необходимости руководство «Королевских гонок» сможет пойти на изменения в регламенте.

— В формульных гонках всегда было довольно мало обгонов, такие заезды, как в Сочи, случались и раньше. Когда у машин большая прижимная сила, следовать вплотную друг за другом довольно сложно. При этом у машин «Формулы-1» есть система DRS, которую они неплохо используют. К тому же жаловаться сейчас грех, даже гонка в Сочи была достаточно напряженная и увлекательная, с борьбой и интригой. Я бы подождал гонок пять-шесть, прежде чем делать выводы. Думаю, дальше будет интереснее, а если такая ситуация продолжится, то можно руководству «Ф-1» задуматься и начать готовить какие-либо поправки к регламенту. На это пока есть время. В процесс сейчас плотно вовлечен Росс Браун, поэтому можно ожидать, что решения будут приняты очень разумные.

— Насколько вообще уместно сравнивать австралийский и российский этапы?

— Мельбурн и Сочи — городские трассы. В Австралии всегда обгонов было, мягко говоря, мало, и в Сочи не так много борьбы. Есть и другие подобные этапы — Барселона, Монако, где тяжело с обгонами, при любой прижимной силе.

— Почему Феттель, даже приближаясь в конце гонки к Боттасу, не смог вступить с ним в борьбу?

— Их машины близки по техническим характеристикам. Боттас в конце вел машину достаточно консервативно, стремясь добраться до финиша. Тем более что был момент, когда он допустил ошибку, перетормозил и «расквадратил» колеса. Было видно, что у финна сильная вибрация в руле. Боттас, в принципе, контролировал ситуацию, при этом борясь с собственными проблемами. Нам всем хотелось, чтобы была контактная борьба, но не думаю, что она могла состояться.

— Многие обсуждают, какие изменения могли бы сделать борьбу более интересной — в частности, возвращение дозаправок, активной подвески. Что думаете вы?

— Дозаправки — это вчерашний день. Активная подвеска в нынешних условиях очень опасна, она может привести к серьезным авариям при неполадках. Ухудшать аэродинамические показатели машин не хотелось бы, это все-таки «Ф-1», тем более что это нужно корректировать достаточно сильно, чтобы прибавить борьбы. Можно изменять зоны DRS, как-то их регулировать. Активная подвеска, износ резины, DRS — вот, пожалуй, все варианты.

ДЕЛО БЫЛО НЕ В МАШИНЕ, ХАРИЗМАТИЧНЫХ ПИЛОТОВ НЕТ

Другие эксперты склонны считать, что техническая сторона вопроса, безусловно, важна, но при этом более значим человеческий фактор. Например, советник президента Российской автомобильной федерации Игорь Ермилин привел в пример серию Mitjet, служившую «разогревом» перед «Гран-при России».

— Существует большая разница не только в возможностях болидов, но и в сочетании «машина-пилот». Например, Феттель на «Феррари» быстр, а Райкконен чуть медленнее, Хэмилтон на первых этапах был быстрее Боттаса. Перед «Формулой-1» в Сочи были гонки серии Mitjet — там была реальная борьба, два-три обгона за круг, везде, где возможно. То есть говорить, что трасса к этому не располагает, смешно. Но на топ-уровне мы обгонов не увидели. Помните, как Ферстаппен в Китае требовал, чтобы Грожан его пропустил, а позади в секунде ехал Риккьярдо, и у него никаких проблем не было. В 80-е и 90-е годы и прижимная сила машин была больше нынешней, и двигатели мощнее, и электроники меньше, но была азартная борьба, никому ничего не мешало. А сейчас за многое отвечает компьютер, и такое ощущение, что нынешние гонщики — тоже из каких-то компьютерных игр. Не такие харизматичные, азартные. Все сложилось, попал в настройки — и выиграл. А не попал — этапов впереди много, где-нибудь еще получится. И произошедшие изменения в техническом плане оказались не слишком эффективны в плане зрелищности.

Известный гонщик Алексей Васильев согласен с Мове, что следующие гонки сезона должны быть более интересны и богаты на события. В то же время он упрекает современных пилотов в отсутствии характера.

— Этап в Сочи не показатель. Этот автодром ввиду малого использования для гонок имеет очень скользкий асфальт. За три предыдущих «Гран-при» он совсем не изменился, это определяет малый износ шин, и все пилоты стараются вести себя осторожно. Думаю, на других этапах мы увидим и более острую борьбу, и тактику с другим количеством пит-стопов.

— В то же время многие считают, что изменения последних лет, такие как активное антикрыло и быстро изнашиваемая резина нивелировали саму ценность обгонов. Какой путь правильный и как найти баланс?

— Честно говоря, глядя на паддок «Ф-1» и гонки в последние годы, у меня складывается впечатление, что пилоты не особо хотят бороться между собой и кому-то что-то доказывать. Поведение гонщиков за пределами трассы — в гостинице, на разных светских мероприятиях, оставляет ощущение, что каждый из них уже считает себя звездой. У них жизнь уже состоялась, а выйти на трассу и атаковать в стиле «шашки наголо» от старта до финиша, как это делали Лауда, Сенна, Прост, многие другие — такого нет.

В прошлом люди даже на слабых машинах до последнего круга пытались обыграть лидеров. В этом плане гонщики перестали быть гонщиками, на мой взгляд. Вот Боттас себя показывает — он два года назад в Сочи ударил Райкконена во время обгона в концовке, сейчас проломился между двумя «Феррари» на старте и выиграл. Когда таких характеров будет много — станет все равно, какие машины и моторы.