Не уверен — не обгоняй
«Гран-при России», как и первый этап сезона в Австралии, оказался удивительно беден на контактную борьбу на трассе и обгоны, которые многие считают квинтэссенцией «Формулы-1». «СЭ» выяснил у известных людей из мира автоспорта, в чем причина ситуации и как к этому относиться.
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Мастер спорта международного класса, известный пилот Даниил Мове уверен, что малое количество обгонов — еще не тенденция. Окончательные выводы можно будет сделать к середине сезона. При этом Мове считает, что при необходимости руководство «Королевских гонок» сможет пойти на изменения в регламенте.
— В формульных гонках всегда было довольно мало обгонов, такие заезды, как в Сочи, случались и раньше. Когда у машин большая прижимная сила, следовать вплотную друг за другом довольно сложно. При этом у машин «Формулы-1» есть система DRS, которую они неплохо используют. К тому же жаловаться сейчас грех, даже гонка в Сочи была достаточно напряженная и увлекательная, с борьбой и интригой. Я бы подождал гонок
— Насколько вообще уместно сравнивать австралийский и российский этапы?
— Мельбурн и Сочи — городские трассы. В Австралии всегда обгонов было, мягко говоря, мало, и в Сочи не так много борьбы. Есть и другие подобные этапы — Барселона, Монако, где тяжело с обгонами, при любой прижимной силе.
— Почему Феттель, даже приближаясь в конце гонки к Боттасу, не смог вступить с ним в борьбу?
— Их машины близки по техническим характеристикам. Боттас в конце вел машину достаточно консервативно, стремясь добраться до финиша. Тем более что был момент, когда он допустил ошибку, перетормозил и «расквадратил» колеса. Было видно, что у финна сильная вибрация в руле. Боттас, в принципе, контролировал ситуацию, при этом борясь с собственными проблемами. Нам всем хотелось, чтобы была контактная борьба, но не думаю, что она могла состояться.
— Многие обсуждают, какие изменения могли бы сделать борьбу более интересной — в частности, возвращение дозаправок, активной подвески. Что думаете вы?
— Дозаправки — это вчерашний день. Активная подвеска в нынешних условиях очень опасна, она может привести к серьезным авариям при неполадках. Ухудшать аэродинамические показатели машин не хотелось бы, это
ДЕЛО БЫЛО НЕ В МАШИНЕ, ХАРИЗМАТИЧНЫХ ПИЛОТОВ НЕТ
Другие эксперты склонны считать, что техническая сторона вопроса, безусловно, важна, но при этом более значим человеческий фактор. Например, советник президента Российской автомобильной федерации Игорь Ермилин привел в пример серию Mitjet, служившую «разогревом» перед «Гран-при России».
— Существует большая разница не только в возможностях болидов, но и в сочетании «машина-пилот». Например, Феттель на «Феррари» быстр, а Райкконен чуть медленнее, Хэмилтон на первых этапах был быстрее Боттаса. Перед «Формулой-1» в Сочи были гонки серии Mitjet — там была реальная борьба,
Известный гонщик Алексей Васильев согласен с Мове, что следующие гонки сезона должны быть более интересны и богаты на события. В то же время он упрекает современных пилотов в отсутствии характера.
— Этап в Сочи не показатель. Этот автодром ввиду малого использования для гонок имеет очень скользкий асфальт. За три предыдущих «Гран-при» он совсем не изменился, это определяет малый износ шин, и все пилоты стараются вести себя осторожно. Думаю, на других этапах мы увидим и более острую борьбу, и тактику с другим количеством
— В то же время многие считают, что изменения последних лет, такие как активное антикрыло и быстро изнашиваемая резина нивелировали саму ценность обгонов. Какой путь правильный и как найти баланс?
— Честно говоря, глядя на паддок «Ф-1» и гонки в последние годы, у меня складывается впечатление, что пилоты не особо хотят бороться между собой и
В прошлом люди даже на слабых машинах до последнего круга пытались обыграть лидеров. В этом плане гонщики перестали быть гонщиками, на мой взгляд. Вот Боттас себя показывает — он два года назад в Сочи ударил Райкконена во время обгона в концовке, сейчас проломился между двумя «Феррари» на старте и выиграл. Когда таких характеров будет много — станет все равно, какие машины и моторы.
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