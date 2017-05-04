Сироткин отработает за «Рено» на тестах во Франции
Тест-пилот «Рено» Сергей Сироткин поработает с командой на тестах во Франции. 9 и 10 мая «Рено» проведёт заезды на автодроме «Поль-Рикар». Сироткин проедет в первый день тестов на болиде 2012 года.
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«Я буду очень рад снова сесть за руль болида “Рено”. Нам предстоит много работы во время тестов во Франции, и, конечно, нужно будет хорошо подготовиться к предстоящему выступлению в Испании. Несмотря на то что в Сочи не получилось проехать полноценную сессию, мы с командой полны оптимизма и продолжаем с удвоенной энергией работать дальше. Хочу сказать спасибо коллективу “Рено”, программе SMP Racing и её основателю и руководителю Борису Романовичу Ротенбергу за возможность работать и выступать в отличной команде, на отличном автомобиле, на лучших трассах мира, в лучшем автоспортивном соревновании планеты», — цитирует Сироткина
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