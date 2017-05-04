Грожан сменил Баттона на посту директора Ассоциации пилотов Гран-при «Формулы-1»

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Француз, который в этом году проводит свой седьмой сезон в «Формуле-1», был избран в результате голосования, которое состоялось по ходу четвертого этапа «Ф-1» — Гран-при России в Сочи на прошлой неделе. Он сменил на этом посту британца Дженсона Баттона, занимавшего должность с 2013 года.

«Я горжусь тем, что коллеги избрали меня директором GPDA. Мнения гонщиков не всегда совпадают, но как группа мы едины в стремлении к лучшему для нашего вида спорта. Я считаю, что у нас есть важная роль и обязанность — координировать между собой и поддерживать заинтересованные стороны в развитии спорта», — сказал Грожан.

В GPDA 31-летний Грожан присоединится к другому директору, четырехкратному чемпиону «Ф-1» немецкому гонщику Себастьяну Феттелю из «Феррари». Председателем организации является австриец Александр Вурц.