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4 мая 2017, 15:52 | Авто/мото: Формула-1 | Р-Спорт

Грожан сменил Баттона на посту директора Ассоциации пилотов Гран-при «Формулы-1»

МОСКВА, 4 мая — Р-Спорт. Французский гонщик команды «Формулы-1» «Хаас» Ромен Грожан стал директором Ассоциации пилотов Гран-при (GPDA), сообщает autosport.com.

Французский гонщик команды Формулы-1 <span class=error>Хаас</span> <span class=error>Ромен</span> <span class=error>Грожан</span> стал директором Ассоциации пилотов <nobr>Гран-при </nobr>(<span class=error>GPDA</span>). Увеличить
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Француз, который в этом году проводит свой седьмой сезон в «Формуле-1», был избран в результате голосования, которое состоялось по ходу четвертого этапа «Ф-1» — Гран-при России в Сочи на прошлой неделе. Он сменил на этом посту британца Дженсона Баттона, занимавшего должность с 2013 года.

«Я горжусь тем, что коллеги избрали меня директором GPDA. Мнения гонщиков не всегда совпадают, но как группа мы едины в стремлении к лучшему для нашего вида спорта. Я считаю, что у нас есть важная роль и обязанность — координировать между собой и поддерживать заинтересованные стороны в развитии спорта», — сказал Грожан.

В GPDA 31-летний Грожан присоединится к другому директору, четырехкратному чемпиону «Ф-1» немецкому гонщику Себастьяну Феттелю из «Феррари». Председателем организации является австриец Александр Вурц.
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