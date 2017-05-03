Алонсо выполнил программу новичка и допущен до «500 миль Индианаполиса»
Двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо выполнил обязательную программу новичка на тестах «500 миль Индианаполиса» и может участвовать в гонке.
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Пилоты должны проехать несколько отрезков с назначенной средней скоростью, чтобы получить допуск на «Инди 500».
Задачей Алонсо было проехать 10 кругов со скоростью 205−210 миль/ч, 15 кругов со скоростью 210−215 миль/ч и 15 кругов со скоростью 215−220 миль/ч. Испанец выполнил её за 51 круг, разделённый на четыре отрезка в свой первый час тестов в IndyCar, сообщает Autosport.
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