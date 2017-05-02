Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/formula1/29619177/
2 мая 2017, 16:33 | Авто/мото: Формула-1 | Советский спорт

Виталий Петров: Боттас провел практически идеальный уик-энд

Бывший пилот Формулы-1 Виталий Петров прокомментировал победу Валттери Боттаса на Гран-при России.

Бывший пилот Формулы-1 Виталий <span class=error>Петров</span> прокомментировал победу <span class=error>Валттери</span> <span class=error>Боттаса</span> на <nobr>Гран-при </nobr>России. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

© РИА "Новости"

«Несмотря на полноценную победу «Феррари» в квалификации, я был уверен, что в гонке мы все равно увидим напряженную борьбу. Скудерия впервые за долгое время заблокировала первый ряд, и многие предполагали, что учитывая скорость красных машин в гонке, шансов отыграться у «Мерседеса» не будет. Но еще в субботу вечером в прямом эфире у Дмитрия Губерниева я сказал, что не стоит сбрасывать никого со счетов — и если Валттери Боттасу удастся хороший старт, он вполне может обойти обоих пилотов Ferrari. Так в итоге и случилось.

Потом мы получили еще одно подтверждение того факта, что «Феррари» в этом году лучше работает с резиной. Феттель провел свой пит-стоп на несколько кругов позже, сумев сохранить свои шины, а под занавес оказывал реальное давление на Боттаса. Увы, в очередной раз мы должны говорить не о борьбе лидеров, а о круговых. Их поведение на последних кругах, к сожалению, лишило нас возможности понаблюдать за схваткой.

Так или иначе, все это никак не умаляет заслуг Валттери. Он провел практически идеальный уик-энд. Сейчас нет никакого смысла обращать внимание на незначительные помарки. В целом он был очень силен — как и в прежние годы в Сочи, и использовал собственный шанс, когда он представился. Классное выступление, никаких претензий к нему быть не может, — цитирует Петрова Motorsport.com.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Формулы-1

Еще 7 новостей  Все новости
2 мая

«Такие, как Шарапова, больше никогда не должны играть!» Реакция Запада на камбэк Марии

«Каррера ничему не научил». Ловчев жестко прошелся по главному тренеру «Спартака»

Четырехкратная чемпионка Рио Симона Байлс - откровенная фотосессия