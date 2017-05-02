Виталий Петров: Боттас провел практически идеальный уик-энд

«Несмотря на полноценную победу «Феррари» в квалификации, я был уверен, что в гонке мы все равно увидим напряженную борьбу. Скудерия впервые за долгое время заблокировала первый ряд, и многие предполагали, что учитывая скорость красных машин в гонке, шансов отыграться у «Мерседеса» не будет. Но еще в субботу вечером в прямом эфире у Дмитрия Губерниева я сказал, что не стоит сбрасывать никого со счетов — и если Валттери Боттасу удастся хороший старт, он вполне может обойти обоих пилотов Ferrari. Так в итоге и случилось.

Потом мы получили еще одно подтверждение того факта, что «Феррари» в этом году лучше работает с резиной. Феттель провел свой пит-стоп на несколько кругов позже, сумев сохранить свои шины, а под занавес оказывал реальное давление на Боттаса. Увы, в очередной раз мы должны говорить не о борьбе лидеров, а о круговых. Их поведение на последних кругах, к сожалению, лишило нас возможности понаблюдать за схваткой.