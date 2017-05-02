Виталий Петров: Боттас провел практически идеальный уик-энд
Бывший пилот Формулы-1 Виталий Петров прокомментировал победу Валттери Боттаса на
Гран-при России.
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Видимо, что-то случилось...
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«Несмотря на полноценную победу «Феррари» в квалификации, я был уверен, что в гонке мы все равно увидим напряженную борьбу. Скудерия впервые за долгое время заблокировала первый ряд, и многие предполагали, что учитывая скорость красных машин в гонке, шансов отыграться у «Мерседеса» не будет. Но еще в субботу вечером в прямом эфире у Дмитрия Губерниева я сказал, что не стоит сбрасывать никого со счетов — и если Валттери Боттасу удастся хороший старт, он вполне может обойти обоих пилотов Ferrari. Так в итоге и случилось.
Потом мы получили еще одно подтверждение того факта, что «Феррари» в этом году лучше работает с резиной. Феттель провел свой
Так или иначе, все это никак не умаляет заслуг Валттери. Он провел практически идеальный
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