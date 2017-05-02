В «Мерседесе» еще не готовы обсуждать продление контракта с Боттасом
Глава «Мерседеса» Тото Вольфф отметил, что еще рано обсуждать продление контракта с Валттери Боттасом. Финн в гонке «Гран-при России» одержал первую победу в карьере.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
— У него в младших сериях всегда были отличные результаты, — цитирует F1i Вольффа. — Он часто заканчивал сезон перед своими напарниками. В этом году его партнером стал Льюис Хэмилтон. Боттас в Сочи выиграл гонку и показал, что мы не ошиблись, выбрав его. Но было бы глупо начать обсуждать новый контракт или заявлять о
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter