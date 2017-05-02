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2 мая 2017, 11:11 | Авто/мото: Формула-1 | Спорт-Экспресс

В «Мерседесе» еще не готовы обсуждать продление контракта с Боттасом

Глава «Мерседеса» Тото Вольфф отметил, что еще рано обсуждать продление контракта с Валттери Боттасом. Финн в гонке «Гран-при России» одержал первую победу в карьере.

Глава Мерседеса <span class=error>Тото</span> <span class=error>Вольфф</span> отметил что еще рано обсуждать продление контракта с <span class=error>Валттери</span> <span class=error>Боттасом</span>. Увеличить
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— У него в младших сериях всегда были отличные результаты, — цитирует F1i Вольффа. — Он часто заканчивал сезон перед своими напарниками. В этом году его партнером стал Льюис Хэмилтон. Боттас в Сочи выиграл гонку и показал, что мы не ошиблись, выбрав его. Но было бы глупо начать обсуждать новый контракт или заявлять о какой-то позиции по этому поводу всего после нескольких гонок.
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