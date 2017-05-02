В «Мерседесе» еще не готовы обсуждать продление контракта с Боттасом

— У него в младших сериях всегда были отличные результаты, — цитирует F1i Вольффа. — Он часто заканчивал сезон перед своими напарниками. В этом году его партнером стал Льюис Хэмилтон. Боттас в Сочи выиграл гонку и показал, что мы не ошиблись, выбрав его. Но было бы глупо начать обсуждать новый контракт или заявлять о какой-то позиции по этому поводу всего после нескольких гонок.