Штайнер: Я взбешён Гран-при России
Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер остался крайне недоволен
Гран-при России, на котором Ромен Грожан сошёл на старте, а Кевин Магнуссен стал 11-м, получив штраф за выезд за пределы трассы.
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«Я взбешён этим
Я даже не пытался спорить со штрафом Магнуссена. Без него мы могли бы набрать очки, но борьба была бы тяжёлая. Стратегия могла быть совершенно другой. Без штрафа шансов было бы больше, — приводит слова Штайнера Autosport.
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