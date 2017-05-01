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1 мая 2017, 19:45 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Штайнер: Я взбешён Гран-при России

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер остался крайне недоволен Гран-при России, на котором Ромен Грожан сошёл на старте, а Кевин Магнуссен стал 11-м, получив штраф за выезд за пределы трассы.

Девушки держат таблички с номерами мест гонщиков на трассе перед гонкой на российском этапе чемпионата мира по кольцевым автогонкам в классе Формула-1. Увеличить
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© РИА "Новости"

«Я взбешён этим уик-эндом, как бывает, когда у вас выдаётся такой уик-энд. Почти всё, что могло пойти неправильно, — пошло.

Я даже не пытался спорить со штрафом Магнуссена. Без него мы могли бы набрать очки, но борьба была бы тяжёлая. Стратегия могла быть совершенно другой. Без штрафа шансов было бы больше, — приводит слова Штайнера Autosport.
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