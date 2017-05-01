Штайнер: Я взбешён Гран-при России

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«Я взбешён этим уик-эндом, как бывает, когда у вас выдаётся такой уик-энд. Почти всё, что могло пойти неправильно, — пошло.

Я даже не пытался спорить со штрафом Магнуссена. Без него мы могли бы набрать очки, но борьба была бы тяжёлая. Стратегия могла быть совершенно другой. Без штрафа шансов было бы больше, — приводит слова Штайнера Autosport.