Хит-парад Сочи: удивительный Райкконен и ни одного обгона
Валттери Боттас дорвался до победы, Кими Райкконен вернулся в борьбу, а Себастьян Феттель взялся за жалобы — награждаем за
Гран-при России.
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Неудачное выступление Квята, отсутствие обгонов и однообразная тактика —
Лучший пилот: Валттери Боттас
Сочинская гонка была больше похожа на карусель, в которой все лошадки закреплены на равном расстоянии друг от друга. В таких условиях у пилотов было мало шансов себя проявить, а потому и выступили все одинаково ровно. Валттери Боттас один из немногих, кому повезло поучаствовать в борьбе аж дважды — на старте и перед финишем. И обе схватки он выиграл.
Но ещё до гонки финн сделал важную вещь — обошёл Льюиса Хэмилтона в квалификации. Последующий прорыв на старте принёс ему победу, а финишная победа над Феттелем закрепила. Вся борьба выиграна, гонка тоже — браво, Валттери.
Лучший обгон: Боттас проходит Райкконена и Феттеля
Сочинский этап практически побил рекорд по зрелищности — за всю гонку не было совершено ни одного обгона. На этом фоне вспомнить можно разве что два стартовых рывка — от Боттаса и Макса Ферстаппена. Оба отыграли по две позиции, но у Боттаса эти позиции были выше.
Лучшая тактика: Нико Хюлькенберг
Идеально ровный сочинский асфальт (ироничная для России ситуация) не давал командам пространства для тактического манёвра. Все, кроме самых аутсайдеров, пошли на тактику с предельно долгим первым отрезком на «ультрасофте» и доездом до финиша на шинах пожёстче.
На этом фоне «Рено» Нико Хюлькенберга выделился длиной первого отрезка — немец отправился в боксы меньше, чем за 20 кругов до финиша. То есть на самой мягкой резине он проехал больше половины гонки. Это позволило ему на
Сюрприз этапа: Кими Райкконен
Финна сбрасывали со счетов ещё в прошлом сезоне, а в нынешнем и вовсе стали хоронить. Не скрою, автор этих строк тоже не ждал от Райкконена прорыва. Однако в Сочи ветеран сумел удивить.
Стабильно проигрывавший всем в топ-4 прежде, Кими был невероятно хорош на тренировках и в квалификации. В
В гонке Райкконен привычно закопался на старте, пропустил оба «Мерседеса», но сделал рывок и таки оставил Хэмилтона позади. Больше работы у финна не было — к Феттелю он не подъезжал, Льюис же никак не угрожал ему. Но и такой исход стал приятным сюрпризом.
Провал этапа: Джолион Палмер
Здесь мог быть Льюис Хэмилтон, который провалил квалификацию (четвёртое место из четырёх реально возможных) и вообще ничего не сделал в гонке. Однако Льюиса оправдывают некоторые проблемы с машиной.
Что оправдывает Палмера в глазах «Рено», мы не знаем. За этап британец разбил две машины и не сделал ничего впечатляющего. Кто виноват в его столкновении с Роменом Грожаном — вопрос спорный, но в том, кто виноват в провальном старте сезона для британца, сомнений всё меньше. На фоне героического Хюлькенберга Джолион смотрится совсем не презентабельно.
Цитата этапа: Себастьян Феттель
«Его работа мне аукнулась. Сначала он приятно протащил Валттери на буксире на последнем круге, а я удержался в зоне DRS, что было непросто. А потом Масса его пропустил, и не знаю, видел ли он, что там едет ещё одна машина. Возможно, нет. Очевидно, что Фелипе дважды оказал ему услугу. Сначала протащив его, а потом ненадолго задержав меня. Но так и бывает с отстающими», — заявил Феттель после финиша, обвиняя Фелипе Массу, который якобы помешал немцу разобраться с Боттасом. Бразилец был лаконичен в ответе: «Он любит жаловаться. Он всё равно не обогнал бы Боттаса».
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