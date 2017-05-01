Хит-парад Сочи: удивительный Райкконен и ни одного обгона

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Неудачное выступление Квята, отсутствие обгонов и однообразная тактика — Гран-при России дал немало поводов заскучать. Но даже на таком фоне нашлись свои герои. Их и награждаем.

Лучший пилот: Валттери Боттас

Сочинская гонка была больше похожа на карусель, в которой все лошадки закреплены на равном расстоянии друг от друга. В таких условиях у пилотов было мало шансов себя проявить, а потому и выступили все одинаково ровно. Валттери Боттас один из немногих, кому повезло поучаствовать в борьбе аж дважды — на старте и перед финишем. И обе схватки он выиграл.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Watch: <a href="https://twitter.com/hashtag/RussianGP?src=hash">#RussianGP</a> race highlights are now available HERE >> <a href="https://t.co/sc4hZ7oHbI">https://t.co/sc4hZ7oHbI</a><br><br>Here's a taster - literally, for <a href="https://twitter.com/ValtteriBottas">@ValtteriBottas</a>... <a href="https://t.co/iWPRFGRZSl">pic.twitter.com/iWPRFGRZSl</a></p>— Formula 1 (@F1) <a href="https://twitter.com/F1/status/858767915687960576">30 апреля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Но ещё до гонки финн сделал важную вещь — обошёл Льюиса Хэмилтона в квалификации. Последующий прорыв на старте принёс ему победу, а финишная победа над Феттелем закрепила. Вся борьба выиграна, гонка тоже — браво, Валттери.

Лучший обгон: Боттас проходит Райкконена и Феттеля

Сочинский этап практически побил рекорд по зрелищности — за всю гонку не было совершено ни одного обгона. На этом фоне вспомнить можно разве что два стартовых рывка — от Боттаса и Макса Ферстаппена. Оба отыграли по две позиции, но у Боттаса эти позиции были выше.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">When you wake up the next day...<br>And it wasn't all a dream...<br><br>7⃣7⃣???<a href="https://twitter.com/hashtag/F1?src=hash">#F1</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/RussianGP?src=hash">#RussianGP</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/Winner?src=hash">#Winner</a> <a href="https://t.co/RqaZm6UO3O">pic.twitter.com/RqaZm6UO3O</a></p>— Mercedes-AMG F1 (@MercedesAMGF1) <a href="https://twitter.com/MercedesAMGF1/status/858951689885364224">1 мая 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Лучшая тактика: Нико Хюлькенберг

Идеально ровный сочинский асфальт (ироничная для России ситуация) не давал командам пространства для тактического манёвра. Все, кроме самых аутсайдеров, пошли на тактику с предельно долгим первым отрезком на «ультрасофте» и доездом до финиша на шинах пожёстче.

На этом фоне «Рено» Нико Хюлькенберга выделился длиной первого отрезка — немец отправился в боксы меньше, чем за 20 кругов до финиша. То есть на самой мягкой резине он проехал больше половины гонки. Это позволило ему на какое-то время выйти даже на шестое место. Но и итоговое восьмое было неплохо. Надеемся, к следующему этапу в Сочи «Пирелли» изобретут «гиперультрамегасофт». Иначе тактического разнообразия мы не дождёмся.

Сюрприз этапа: Кими Райкконен

Финна сбрасывали со счетов ещё в прошлом сезоне, а в нынешнем и вовсе стали хоронить. Не скрою, автор этих строк тоже не ждал от Райкконена прорыва. Однако в Сочи ветеран сумел удивить.

Стабильно проигрывавший всем в топ-4 прежде, Кими был невероятно хорош на тренировках и в квалификации. В какой-то момент показалось, что поул точно его, но Себастьян Феттель вынул из волшебного кармана пять сотых секунд и отправил напарника на второе место.

В гонке Райкконен привычно закопался на старте, пропустил оба «Мерседеса», но сделал рывок и таки оставил Хэмилтона позади. Больше работы у финна не было — к Феттелю он не подъезжал, Льюис же никак не угрожал ему. Но и такой исход стал приятным сюрпризом.

Провал этапа: Джолион Палмер

Здесь мог быть Льюис Хэмилтон, который провалил квалификацию (четвёртое место из четырёх реально возможных) и вообще ничего не сделал в гонке. Однако Льюиса оправдывают некоторые проблемы с машиной.

Что оправдывает Палмера в глазах «Рено», мы не знаем. За этап британец разбил две машины и не сделал ничего впечатляющего. Кто виноват в его столкновении с Роменом Грожаном — вопрос спорный, но в том, кто виноват в провальном старте сезона для британца, сомнений всё меньше. На фоне героического Хюлькенберга Джолион смотрится совсем не презентабельно.

Цитата этапа: Себастьян Феттель

«Его работа мне аукнулась. Сначала он приятно протащил Валттери на буксире на последнем круге, а я удержался в зоне DRS, что было непросто. А потом Масса его пропустил, и не знаю, видел ли он, что там едет ещё одна машина. Возможно, нет. Очевидно, что Фелипе дважды оказал ему услугу. Сначала протащив его, а потом ненадолго задержав меня. Но так и бывает с отстающими», — заявил Феттель после финиша, обвиняя Фелипе Массу, который якобы помешал немцу разобраться с Боттасом. Бразилец был лаконичен в ответе: «Он любит жаловаться. Он всё равно не обогнал бы Боттаса».