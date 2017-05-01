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1 мая 2017, 12:50 | Авто/мото: Формула-1 | Р-Спорт

Мутко: Новые владельцы «Формулы-1» довольны тем, как прошел Гран-при России

МОСКВА, 1 мая — Р-Спорт, Артем Калинин. Новые владельцы гоночной серии «Формула-1» довольны проведением Гран-при России в Сочи в 2017 году, заявил агентству «Р-Спорт» вице-премьер РФ Виталий Мутко.

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© РИА "Новости"

Американская корпорация Liberty Media, принадлежащая миллиардеру Джону Мэлоуну, стала владельцем гоночной серии «Формула-1» в январе. Тогда же пост исполнительного директора «Формулы-1» покинул англичанин Берни Экклстоун. Занял вакантную должность американец Чейз Кэри. Гран-при России в четвертый раз прошел в Сочи с 28 по 30 апреля.

«Мы в очередной раз посмотрели организацию Гран-при России, — сказал Мутко по телефону. — Все было сделано на высоком уровне. Никаких проблем не возникло. Новые владельцы “Формулы-1” остались довольны. Все получилось. Команда, которая организовывает Гран-при, имеет уже большой опыт и профессионализм».
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