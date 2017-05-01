Мутко: Новые владельцы «Формулы-1» довольны тем, как прошел Гран-при России
МОСКВА, 1 мая —
Р-Спорт, Артем Калинин. Новые владельцы гоночной серии «Формула-1» довольны проведением Гран-при России в Сочи в 2017 году, заявил агентству «Р-Спорт» вице-премьер РФ Виталий Мутко.
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Американская корпорация Liberty Media, принадлежащая миллиардеру Джону Мэлоуну, стала владельцем гоночной серии «Формула-1» в январе. Тогда же пост исполнительного директора «Формулы-1» покинул англичанин Берни Экклстоун. Занял вакантную должность американец Чейз Кэри.
«Мы в очередной раз посмотрели организацию
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