Мутко: Новые владельцы «Формулы-1» довольны тем, как прошел Гран-при России

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Американская корпорация Liberty Media, принадлежащая миллиардеру Джону Мэлоуну, стала владельцем гоночной серии «Формула-1» в январе. Тогда же пост исполнительного директора «Формулы-1» покинул англичанин Берни Экклстоун. Занял вакантную должность американец Чейз Кэри. Гран-при России в четвертый раз прошел в Сочи с 28 по 30 апреля.